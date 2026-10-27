35 giải Vàng được trao tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND

Sau 15 lần tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân từng bước khẳng định vị thế là diễn đàn chuyên môn uy tín, được những người làm báo, truyền thông trong và ngoài lực lượng quan tâm, hưởng ứng; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đến công chúng.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tổng kết

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Tôi mong mỗi người làm báo Công an nhân dân tiếp tục bước vào đời sống, đến những nơi gian khó, bởi sau mỗi chiến công là một con người, Và phía sau mỗi con người là một câu chuyện xứng đáng được lắng nghe. Hãy để những người hi sinh thầm lặng được xã hội nhớ đến. Hãy để những điều tử tế không bị lãng quên. Và hãy để mỗi tác phẩm nhắc nhở chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của hai chữ bình yên. Sau Liên hoan, tôi mong các đơn vị quan tâm hơn đến đội ngũ làm truyền thông, dám đầu tư cho những đề tài khó, hình thức mới, tăng cường đào tạo, chia sẻ tư liệu; đồng thời kiên quyết giữ tinh thần xác thực, bản quyền và đạo đức nghề nghiệp, không đánh đổi niềm tin của công chúng để chạy theo lượt xem”.

Liên hoan năm nay thu hút 57 đơn vị tham gia, với gần 500 phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình và 737 tác phẩm dự thi. Đáng chú ý, podcast lần đầu tiên được đưa vào hạng mục dự thi, thu hút 44 tác phẩm; cùng với đó, hơn 140 video tham gia hạng mục nội dung trên nền tảng số, cho thấy nỗ lực đổi mới hình thức thể hiện và bắt nhịp xu hướng truyền thông hiện đại.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 57 đơn vị, với 737 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh, truyền hình, điện ảnh và nội dung trên nền tảng số

Các tác phẩm đã phản ánh sinh động, toàn diện thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị và định hướng, chỉ đạo tuyên truyền của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Hội đồng Ban Giám khảo quyết định trao 35 giải Vàng, 71 giải Bạc, 108 giải Đồng và 152 Bằng khen.

Đối với các tác phẩm được vinh danh, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của những người làm báo, truyền thông trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm, đổi mới hình thức tuyên truyền và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần gũi với nhân dân.

Thượng tá Đỗ Thành Sự, Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Thật vui mừng khi trong 12 tác phẩm đó, có 9 tác phẩm chúng tôi đạt giải, trong đó có 2 giải Vàng, 3 giải Bạc và 4 giải Đồng. Đây là những đứa con, những đề tài chúng tôi thai nghén, nuôi dưỡng, xây dựng suốt nhiều năm trời, và hôm nay đã đơm hoa kết trái. Hầu hết các tác phẩm chúng tôi xây dựng đều phản ánh những người dân vùng biên giới, hải đảo khó khăn, cũng như sự đồng hành gần gũi, gắn kết, gắn bó của lực lượng công an, luôn sát cánh cùng người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, giúp đỡ, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Trong đây có những tác phẩm chúng tôi xây dựng 4 năm, gần dân, sát dân. Và từ những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa đã tạo nên chất liệu và được Ban giám khảo ghi nhận".

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 khép lại với nhiều cảm xúc, dấu ấn và thành công tốt đẹp, đặc biệt trong đó là tình cảm, trách nhiệm của những người làm báo truyền hình, phát thanh Công an Nhân dân.