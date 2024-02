35 phút cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp sau tai nạn giao thông

Bệnh nhân nam tên T.P.T. (21 tuổi), địa chỉ ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ bị tai nạn giao thông và nhập viện tuyến trước với nhiều vết thương đầu mặt, đau ngực. Bệnh nhân bị đa thương, tình trạng trở nặng nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 9h ngày 8/2/2024 (nhằm ngày 29 Tết Giáp Thìn)

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ nghĩ đến khả năng nhồi máu cơ tim cấp (mặc dù bệnh nhân trẻ tuổi, không có yếu tố nguy cơ về tim mạch) do cơ chế tổn thương mạch vành sau đụng dập vùng ngực trái. Tình huống này thách thức lựa chọn phương pháp điều trị cho bệnh nhân, vì bệnh nhân vừa có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim cấp, vừa có nguy cơ xuất huyết do chấn thương nhãn cầu và đụng dập vùng ngực, tràn khí màng phổi, dập phổi sau tai nạn giao thông.

Các bác sĩ can thiệp mạch vành cho bệnh nhân

Bệnh nhân đã được nhiều chuyên khoa hội chẩn: Tim mạch can thiệp, Nội Tim mạch, Ngoại Lồng mạch máu, Ngoại thần kinh, Mắt... Sau đó, bệnh nhân có chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.

Kết quả ghi nhận tắc từ lỗ động mạch vành liên thất trước (động mạch vành trái), tổn thương dạng bóc tách. Can thiệp thành công sang thương bằng một stent phủ thuốc với thời gian 35 phút. Chụp kiểm tra dòng chảy tốt, chuyển khoa Tim mạch can thiệp chăm sóc và điều trị.

Hiện bệnh nhân tỉnh, không đau ngực, tình trạng sức khỏe ổn định, đã xuất viện về nhà theo dõi.

Theo BSCKII Trần Văn Triệu, Phó khoa phụ trách khoa Tim mạch can thiệp, thông thường xơ vữa mạch vành là nguyên nhân phổ biến gây nhồi máu cơ tim cấp, tuy nhiên 20% nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ thứ phát không phải nguyên nhân do xơ vữa. Bao gồm thuyên tắc mạch vành, tình trạng tăng đông, bóc tách mạch vành, dị dạng bẩm sinh động mạch vành, viêm mạch máu, xạ trị trung thất. Việc xuất hiện nhồi máu cơ tim cấp sau khi bị chấn thương xuyên ngực là vô cùng hiếm, hiện chỉ ghi nhận được vài trường hợp trong y văn, chủ yếu là do bị đạn bắn.

Vì vậy, đối với các trường hợp chấn thương ngực, đặc biệt là chấn thương ngực đụng dập triệu chứng đau ngực ở bệnh nhân cần được xem xét cẩn thận, thực hiện các phương pháp cận lâm sàng cần thiết để loại trừ nhồi máu cơ tim. Việc chẩn đoán và điều trị vẫn phải dựa theo phác đồ của nhồi máu cơ tim cấp thông thường, với vai trò quan trọng của đo điện tim và thử men tim.