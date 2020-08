4 cán bộ, chiến sỹ Công an Yên Bái hiến máu cứu cụ bà 90 tuổi

Ngày 10/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận cụ bà Phạm Thị Nghĩa C, sinh năm 1930, tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay, gãy xương đùi do bị ngã, chỉ định mổ xử lý xương đùi. Tại thời điểm tiếp nhận, Ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã hết nhóm máu B nên không thể thực hiện phẫu thuật, cấp cứu cho bệnh nhân.

Chiến sĩ Công an Yên Bái tham gia hiến máu cứu người.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vận động gia đình, người thân của bệnh nhân và các tổ chức, cá nhân tham gia hiến máu để thực hiện ca mổ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái đã phát động tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong lực lượng.



Kết quả đã có 4 đoàn viên thanh niên đăng ký và tham gia hiến 04 đơn vị máu trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm: Trung úy Hà Trung Kiên, cán bộ Phòng Tham mưu; Trung úy Hà Văn Vũ, Trung úy Triệu Như Lý, cán bộ Công an thành phố Yên Bái; Trung úy Mai Hữu Trí, cán bộ Công an huyện Yên Bình.



Hành động cao đẹp của 4 cán bộ, chiến sĩ công an Yên Bái là việc làm ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020); góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Yên Bái vì dân phục vụ.



Thạc sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết: "Sau khi tiếp nhận 04 đơn vị máu từ các cán bộ, chiến sĩ Công an Yên Bái cấp cứu, hiện tại các chỉ số của bệnh nhân đều ổn định. Dự kiến ngày 13/8, Bệnh viện sẽ tiến hành mổ xử lý tiếp các tổn thương cho cụ bà"./.