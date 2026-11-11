4 hiệu trưởng trường tiểu học tại Huế xin từ chức

Cụ thể, bà Phan Thị Thu Sương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An đã có đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe và có nguyện vọng tiếp tục làm giáo viên giảng dạy tại trường. Đảng ủy và UBND phường Hương An đã thống nhất cho bà Sương thôi giữ chức vụ quản lý, đồng thời có văn bản thông báo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, thành phố Huế

Trường hợp thứ hai là bà Trần Thị Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ, phường Kim Long. Bà Giang có đơn xin từ chức và có nguyện vọng trở lại làm giáo viên tại trường. Hiện địa phương đang thực hiện quy trình kiện toàn chức danh hiệu trưởng.

Trường hợp thứ ba là bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, xin từ chức vì lý do cá nhân. Địa phương đang xây dựng phương án nhân sự quản lý nhà trường.

Trường hợp thứ tư là ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, làm đơn xin từ chức với lý do không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã thống nhất cho ông Sơn từ chức.

Các địa phương đang kiện toàn chức danh quản lý, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra bình thường.