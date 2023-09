4 ngày nghỉ lễ, Tiền Giang có 5 người tử vong do tai nạn giao thông

Khoảng 15h30 chiều 4/9, tại quốc lộ 50 thuộc địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 thanh niên đi xe gắn máy cư ngụ tại huyện Chợ Gạo tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nam thanh niên này phải né 1 xe gắn máy từ trong lề chạy ra đường cùng chiều, sau đó ngã ra ngoài mặt đường liền bị xe tải cán qua người.

Vụ tai nạn giao thông vào chiều 4/9 tại Quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang làm 1 người đi xe gắn máy tử vong

Như vậy trong 4 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong, không có trường hợp nào bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 3 vụ, số người chết giảm 1 người và số người bị thương giảm 5 người. Các vụ tai nạn xảy ra tại đường huyện 65B, Quốc lộ 50, đường huyện 90E.

Trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ

Mấy ngày qua trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu địa bàn tỉnh Tiền Giang có xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ, nhưng mức độ không nghiêm trọng như các năm trước. Đợt này, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ -Công an tỉnh Tiền Giang đã xuất quân tổng cộng 346 ca công tác, phát hiện và xử lý 569 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, lĩnh vực cảnh sát giao thông đường thủy đã xuất quân tổng cộng 37 ca công tác, phát hiện và xử lý 82 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông.