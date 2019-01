4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 110 người chết vì TNGT

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ 29/12 - 1/1), trên địa bàn cả nước xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 61 người; Bình quân mỗi ngày có 27,5 người chết do TNGT.

Trong đó, đường bộ, xảy ra 145 vụ, làm chết 109 ng­ười, bị thương 60 ngư­ời. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch có 110 người chết vì TNGT - Ảnh minh họa

Về công tác xử phạt vi phạm giao thông, báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý gần 18.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp Kho bạc Nhà nước trên 15 tỷ đồng; tạm giữ trên 2.800 phương tiện; tước GPLX trên 1.000 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra, xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm; nộp Kho bạc Nhà nước trên 1,2 tỷ đồng.

Báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao, làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, trong ngày đầu đợt nghỉ Tết tại một số tuyến quốc lộ, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn ứ giao thông, phương tiện di chuyển chậm.

Chiều 28/12 và sáng ngày 29/12, mật độ phương tiện giao thông từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi các địa phương tăng cao, ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông trên các tuyến cửa ngõ 2 thành phố, gây ùn ứ cục bộ một số tuyến đường như: Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; QL1A hướng TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây.

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận hơn 80 phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi).

Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá, ùn tắc giao thông một số vị trí trên quốc lộ khi có tai nạn hoặc sự cố. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý ngay.

Đánh giá tình hình trật tự ATGT trong 4 ngày kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, trật tự ATGT được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; không xảy TNGT xe khách đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra TNGT đường thuỷ, hàng hải.

Tuy nhiên, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng nhìn nhận, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, số người tử vong do TNGT tăng so với ngày thường (27,5 người so với 22,6 người); tăng so với Tết Dương lịch 2018 (27,5 người so với 27 người); Còn xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh do số lượng phương tiện quá đông; hoạt động vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp; Tình trạng xe khách chở quá số người quy định, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, nhất là các tuyến nhu cầu đi lại lớn.

"Nguyên nhân của tình trạng trên là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa cao, trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết tăng rất cao. Tình trạng chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, lái xe sau khi uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch vẫn diễn ra phổ biến", báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết./.

