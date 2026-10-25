4 người tử vong sau vụ tai nạn giao thông lúc rạng sáng ở Hải Phòng



Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h40 ngày 25/10, tại khu vực trên đường Võ Văn Kiệt, trước cửa trung tâm thương mại Aeon Mall (thuộc phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng).

Vào thời điểm này, hai xe mô tô biển kiểm soát 15AA - 763.04 và 34E1 - 412.16 di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt và xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến cả 4 người trên hai xe tử vong; hai xe hư hỏng nặng. Theo cơ quan chức năng, 4 nạn nhân trú tại xã Ninh Giang và Vĩnh Lại (thành phố Hải Phòng); trong đó, 3 nạn nhân sinh năm 2010 và 1 người sinh năm 2005.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.