Khu vực giáp ranh giữa 4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai trải dài qua 69 xã, phường, với 3 tuyến địa giới chính.

Thực hiện các quy chế phối hợp đã ký kết, các địa phương tổ chức hơn 900 đợt tuyên truyền với hơn 54.000 lượt người tham gia, vận động ký hơn 7.500 bản cam kết bảo vệ rừng. Qua tuần tra, kiểm tra, phát hiện 139 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tịch thu gần 48 m³ gỗ các loại cùng nhiều cá thể động vật rừng, tang vật và phương tiện vi phạm.

Tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh với các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng khu vực giáp ranh vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông và thông tin liên lạc hạn chế. Lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng, thiếu phương tiện, trang thiết bị và kinh phí tuần tra.

Tại hội nghị, các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai thống nhất tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra theo từng tuyến giáp ranh, tập trung vào những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ số trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; gắn công tác bảo vệ rừng với giao khoán, chi trả dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc ký kết và triển khai quy chế phối hợp sẽ tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện sau ký kết bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng, duy trì kiểm tra, đánh giá và sơ kết định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp.

"Việc ký kết và triển khai quy chế phối hợp sẽ tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh”, theo ông Nguyễn Thiên Văn.