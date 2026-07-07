40 cán bộ, chiến sĩ trục vớt 2 tàu hàng bị chìm trên sông Lô, Phú Thọ

Huy động nhiều lực lượng trục vớt hai tàu hàng bị chìm

Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sáng nay (7/&) đơn vị đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn và trục vớt hai tàu hàng bị chìm trên sông Lô.

Phú Thọ huy động 40 cán bộ, chiến sĩ trục vớt 2 tàu hàng bị chìm trên sông Lô. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo Thượng tá Đỗ Văn Dũng, công tác trục vớt được triển khai từ ngày 6/7 với sự tham gia của 3 tàu trục vớt và 4 tàu điều tiết phục vụ quá trình cứu hộ. Tuy nhiên, dù mực nước sông Lô đã giảm so với trước, nhưng quá trình trục vớt vẫn gặp nhiều khó khăn do dòng chảy còn mạnh. Hai tàu bị chìm chồng lên nhau, nằm ngang so với mố cầu, trong khi lực đẩy của dòng nước khiến việc kéo phương tiện phải thực hiện theo hướng ngược dòng.

Đến khoảng 9h ngày 7/7, lực lượng chức năng đã kéo được một phần tàu hàng lên khỏi mặt nước. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và khu vực hiện trường. Theo kế hoạch, việc trục vớt hai phương tiện dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 7/7.

Để trục vớt tàu bị chìm và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn 249 tạm dừng bảo đảm giao thông đường bộ qua cầu phao Đoan Hùng, đến khi đủ điều kiện bảo đảm giao thông qua cầu phao, đơn vị sẽ có thông báo tiếp theo.

Trước đó, khoảng 1h ngày 29/6, hai tàu chở hàng bị đứt dây neo, trôi tự do và va chạm với trụ T5 cầu Sông Lô, đang trong quá trình sửa chữa. Sau va chạm, cả hai tàu bị chìm và mắc kẹt tại khoang thông thuyền giữa trụ T4 và T5 cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Việc trục vớt tàu đắm tại cầu Sông Lô được tiến hành sau khi nước sông rút. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau sự cố, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn và mực nước sông Lô liên tục dâng cao trong những ngày sau đó, dòng chảy mạnh khiến việc trục vớt chưa thể tiến hành.

Trong thời gian chờ điều kiện thuận lợi, lực lượng chức năng duy trì ứng trực 24/24 giờ tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông đường thủy, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, đồng thời xây dựng phương án cứu hộ và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai khi điều kiện cho phép.

Tiếp tục điều tra nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng đến cầu Sông Lô

Sau sự cố, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc đã ban hành thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa qua khoang thông thuyền cầu Sông Lô nhằm bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình trạng mố, trụ cầu để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn. Do thời điểm xảy ra sự cố mực nước sông còn ở mức cao, việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của va chạm đối với trụ T5 chưa thể thực hiện. Khi điều kiện cho phép, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá để có phương án xử lý phù hợp.

Hiện tại các đơn vị chức năng đang tiến hành trục vớt 2 tàu chở hàng bị đắm tại cầu Sông Lô. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Ngày 3/7, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã giao các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc, tiếp tục bảo vệ hiện trường và phối hợp với các cơ quan liên quan trục vớt hai tàu bị chìm nhằm bảo đảm tiến độ sửa chữa cầu Sông Lô cũng như an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Cầu Sông Lô được xây dựng năm 2010 và đưa vào khai thác năm 2015. Tháng 10/2025, công trình xuất hiện hư hỏng, buộc cơ quan chức năng phải cấm ô tô lưu thông để phục vụ sửa chữa. Đến cuối tháng 6/2026, đơn vị thi công mới hoàn thành sửa chữa các trụ T3 và T6; các trụ T2 và T4 vẫn đang thi công, trong khi trụ T5 chưa được sửa chữa.

Do cầu Sông Lô chưa đủ điều kiện khai thác, Lữ đoàn 249 đã lắp đặt cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ. Việc này cũng khiến các phương tiện thủy khi qua khu vực phải neo đậu chờ đến thời điểm mở cầu phao mới có thể lưu thông.