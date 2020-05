43 xã, phường, thị trấn tại Hà Nội xóa phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Xét đề nghị của Công an Thành phố, UBND Thành phố phê duyệt danh sách 43 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:

Phường Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm); Phường Phương Mai, Trung Phụng (quận Đống Đa); Phường Bạch Đằng, Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng); phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy); Phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy (quận Long Biên); Phường Giáp Bát, Hoàng Vãn Thụ, Đại Kim, Định Công, Mai Động, Tương Mai, Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai); thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm); thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì); Xã Đại Mạch, Kim Chung, Nam Hồng (huyện Đông Anh); Xã Bắc Sơn, Tân Hưng, Tiên Dược, Đông Xuân, Tân Dân, Quang Tiến (huyện Sóc Sơn); Phường Quang Trung, Xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây); xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì); xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ); Xã Cao Viên, Bích Hòa, Thanh Thùy (huyện Thanh Oai); thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ); xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa); Xã Trung Châu, Liên Hồng (huyện Đan Phượng); Xã Phú Yên, Sơn Hà, Phương Dực, Tri Thủy (huyện Phú Xuyên); xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức).

Tuyên truyền đề người dân chấp hành pháp luật (Ảnh minh họa).

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp đưa nội dung chuyên đề công tác “Giải quyết, chuyên hóa địa bàn trọng điếm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trở thành địa bàn ít phức tạp hoặc giảm đến mức thấp nhất tính chất phức tạp của địa bàn” vào Nghị quyết của cấp ủy, Chương trình công tác năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và coi kết quả thực hiện chuyển hóa địa bàn là một trong những tiêu chí phân loại bình xét thi đua năm của các cơ quan, đơn vị cơ sở...



Đối với những quận, huyện, thị xã không đăng ký địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để chuyển hóa phải đảm bảo giữ vững tình hình An ninh chính trị, Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nếu để xảy ra phức tạp, không kịp thời rà soát, nắm tình hình sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo 138 Thành phố.../.