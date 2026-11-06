45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc

Sáng 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 – 7/11/2026). Đến dự có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chư tôn đức giáo phẩm, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử.

Dấu ấn 45 năm xây dựng và phát triển

Đọc diễn văn tại Đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, qua hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất Việt, Phật giáo đã hòa quyện vào đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, bồi đắp các giá trị đạo đức, nhân văn và truyền thống yêu nước. Tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân đã trở thành sợi dây gắn kết Phật giáo với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc trao hoa chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Sau ngày đất nước thống nhất, nguyện vọng đoàn kết các tổ chức, hệ phái trong một Giáo hội chung trở thành tâm nguyện của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử. Từ ngày 4 đến 7/11/1981, Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam diễn ra tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, với sự tham gia của chín tổ chức, hệ phái. Ngày 7/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức ra đời, mở ra thời kỳ thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng các truyền thống tu học.

Trong 45 năm xây dựng và trưởng thành, Giáo hội từng bước kiện toàn tổ chức từ Trung ương đến địa phương, củng cố đoàn kết giữa các hệ phái, phát huy vai trò của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự các tỉnh, thành phố. Công tác Tăng sự, giáo dục, đào tạo được quan tâm; hệ thống học viện, trường Phật học phát triển, góp phần đào tạo Tăng Ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực đảm đương Phật sự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ảnh: Kiều Anh)

Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử được đổi mới, đưa các giá trị từ bi, trí tuệ và đạo đức Phật giáo đến với cộng đồng. Công tác bảo tồn di sản, trùng tu tự viện, nghiên cứu Phật học, truyền bá kinh điển góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa. Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Trong quan hệ quốc tế, Giáo hội mở rộng giao lưu, hợp tác với các tổ chức Phật giáo thế giới. Bốn kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức thành công tại Việt Nam, đặc biệt là Vesak 2025 ở TP.HCM, cùng các sự kiện cung nghinh Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức và Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam, đã tạo dấu ấn, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn tại Đại lễ, điểm lại chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội (ảnh: H.B)

Bước vào giai đoạn mới, Giáo hội xác định tiếp tục củng cố đoàn kết, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng giữa các truyền thống, hệ phái; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự nhưng giữ vững giá trị cốt lõi của giáo pháp Đức Phật. Đào tạo Tăng Ni cần lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, tinh thần phụng sự làm phương châm hành động.

"Tiếp tục đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan tâm đến thế hệ trẻ, đưa những giá trị đạo đức, từ bi và trí tuệ Phật giáo vào đời sống xã hội; phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế, phát huy bản sắc Phật giáo Việt Nam, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa hợp và hòa bình trên thế giới" - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh

Tham dự Đại lễ có chư tôn đức giáo phẩm, đại biểu và đông đảo Tăng Ni, Phật tử (ảnh: Kiều Anh)

Phát huy giá trị Phật giáo trong xây dựng đất nước

Trong Thông điệp nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội, Đức Pháp chủ mong muốn Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm phương châm hành đạo; giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội, nêu cao trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những thành tựu, đóng góp của Giáo hội, chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước suốt 45 năm đồng hành cùng dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng khẳng định quan điểm nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, sự bình đẳng của các tôn giáo trước pháp luật; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và pháp luật. Những nguyện vọng chính đáng của Tăng Ni, Phật tử cần được lắng nghe, giải quyết kịp thời; các sáng kiến, đóng góp tích cực cần được ghi nhận, tạo điều kiện phát huy.

Trao Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ảnh: Kiều Anh)

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Giáo hội lựa chọn chủ đề đại hội phù hợp với giai đoạn mới, xem xét sửa đổi hiến chương để hoàn thiện tổ chức. Ông tin tưởng Đại hội sẽ phát huy đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, dân chủ, suy tôn, suy cử chư tôn đức có đạo hạnh, uy tín, tâm huyết, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển của Giáo hội.

"Bước vào kỷ nguyên mới, chặng đường mới, chúng tôi mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh, đề cao giới, định, tuệ với tinh thần nhập thế, phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo, nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dự Đại lễ (ảnh: Kiều Anh)

Đưa văn hóa Phật giáo đến gần cộng đồng

Bên cạnh Đại lễ, tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM diễn ra triển lãm văn hóa và thành tựu của Giáo hội, tái hiện chặng đường 45 năm hình thành, phát triển. Triển lãm giới thiệu hoạt động của các cơ quan Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và những đóng góp của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Triển lãm văn hóa và thành tựu 45 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thư viện Trí Quảng

Điểm nhấn là 45 bức tranh do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội thực hiện, trong đó có 34 tác phẩm gắn với 34 tỉnh, thành phố. Các tác phẩm kết hợp hội họa, thơ và âm nhạc, thể hiện dấu ấn Phật giáo tại từng vùng đất. Hoạt động thiền trà, âm nhạc, hội họa, thư pháp tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật mang tinh thần Phật giáo.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: "Chuỗi hoạt động như triển lãm, thiền trà, âm nhạc nói lên tinh thần của Phật giáo đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội suốt 45 năm qua do các chư vị tiền bối tổ sư cũng như thế hệ tiếp thế hệ, làm cho tốt đời đẹp đạo, làm cho sáng đạo trong đời. Thông qua các hoạt động đó truyền tải lối sống tốt đẹp đến với quảng đại quần chúng, đến với cộng đồng nhân dân khi đến tham dự Đại hội Phật giáo lần thứ 10 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

Không gian triển lãm mang đến cho người xem cái nhìn sinh động về những đóng góp của Phật giáo trong đời sống văn hóa, xã hội