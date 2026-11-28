Trước đó, khoảng 14h45 chiều nay (28/11), cơ quan chức năng phường Hải Vân nhận tin báo có vụ nổ tại nhà rông Tà Lang - Giàn Bí. Tại hiện trường ghi nhận 5 người bị thương gồm: H.A.H (18 tuổi); B.T. Q (10 tuổi); B.V.T.Đ (9 tuổi); Đ.C.T (13 tuổi); H.T.M.H (9 tuổi). Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng và gia đình đưa các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Hiệu trưởng nhà trường đến bệnh viện thăm hỏi động viên học sinh bị bỏng

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân có thể do các cháu đặt vật liệu, hoá chất gây cháy, nổ trên mạng; sau đó đến bên dưới nhà Rông để chơi, gây phát nổ. Tại nhà Rông, đã kiểm tra và ghi nhận một số vật dụng liên quan.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, địa phương đã chỉ đạo nhà trường, ngành giáo dục đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chăm lo cho các nạn nhân.