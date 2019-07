53 người chết trên QL5 trong 6 tháng, Hải Dương chiếm nhiều nhất

Tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, năm 2018, trên toàn tuyến QL5 xảy ra 81 vụ TNGT, làm 67 người chết và 45 người bị thương. Địa phương có số người chết cao nhất là Hải Dương với 30 người chết, 13 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 5 thuộc địa phận Hải Dương ngày 23/7/2019.

Sáu tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này vẫn giữ ở mức cao với 47 vụ, làm 53 người chết và 32 người bị thương. Địa phận Hải Dương tiếp tục đứng đầu với 27 vụ tai nạn và 38 người chết, xếp sau là Hải Phòng sáu người chết.

Như vậy, số người chết trên tuyến QL 5 đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương vượt trội so với các tỉnh khác.



Đặt biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h nơi xảy ra tai nạn ở Kim Thành



Ngày 25/7, Bộ GTVT phát đi thông cáo báo chí, nêu rõ: Ngay sau tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 23/7 tại khu vực xã Cộng Hòa, huyện kim Thành, tỉnh Hải Dương (Km62-Km64+700), Tổng cục ĐBVN và Ban An toàn giao thông Hải Dương, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã kiểm tra xem xét hiện trường, triển khai một số công việc cấp bách.

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng trên QL5.

Cụ thể: Bổ sung sơn kẻ đường gồm vạch đi bộ, vạch mắt võng và sơn vạch gờ giảm tốc; Lắp đặt đinh phản quang ở vạch biên khu vực; Cắm các cụm biển báo hạn chế tốc độ (60 km/h) khoảng 700m. Những công việc trên thực hiện ngay, hoàn thành trước ngày 30/7 tại ngã tư Km63+530.

Tiếp đó, các đơn vị hoàn thành trước ngày 10/8, phương án thiết kế cầu vượt dân sinh (cho người đi bộ, xe máy, xe thô sơ) vượt qua QL5 và đường sắt tại Km63+530; Tổ chức lại giao thông 2 nút giao trước và sau vị trí ngã tư (tại Km63+020; Km64+620) theo hướng lắp đèn tín hiệu giao thông.

Cũng theo Bộ GTVT, hiện nay lưu lượng giao thông trên QL5 rất lớn (khoảng 50.000 xe/ngày đêm, trong khi đó lưu lượng thiết kế 10.000 - 15.000 xe/nđ). Cùng với đó, sự phát triển dân cư, các khu công nghiệp dọc theo quốc lộ; đường sắt chạy dọc và sát theo quốc lộ cũng như điều kiện về đất đai, kinh phí xây dựng đường gom khó khăn khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông qua khu vực rất phức tạp.

Vì vậy, Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT các tỉnh, Công an của 4 địa phương dọc QL5 (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng), đơn vị quản lý tuyến đường đã rà soát các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các điểm giao cắt và bàn biện pháp trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên do công tác giải phóng mặt bằng rất khó khăn, do đó cần có sự phối hợp chặt chẽ của Trung ương và các địa phương để đầu tư.

Trong đó, tăng cường cảnh báo, sơn kẻ đường, giảm tốc, phản quang và hạn chế tốc độ tại các điểm xung yếu, các điểm mở dải phân cách. Xem xét đầu tư thêm cầu vượt dân sinh, đèn tín hiệu tại những vị trí nguy hiểm có lưu lượng người xe máy đi lại lớn.

Đặc biệt, khẩn trương thực hiện trùng tu sửa chữa mặt đường. “Do công tác giải phóng mặt bằng rất khó khăn, cần sự phối hợp địa phương và Trung ương để đầu tư…”, Tổng cục ĐBVN thông tin.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23/7, tại khu vực xã Cộng Hòa (Km63+530, QL 5, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả bảy người chết, hai người bị thương và sáu phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau đó, Tổng cục ĐBVN có văn bản gửi Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI, đơn vị quản lý, khai thác QL5) về xử lý các điểm đen tai nạn giao thông trên địa phận huyện Kim Thành (Hải Dương)./.