Theo số liệu tổng hợp đến ngày 24/11, toàn thành phố ghi nhận 218.805 sinh viên, học viên được khám sức khỏe tại 220 cơ sở giáo dục.

Một số trường có số lượt khám được ghi nhận cao gồm: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM với 16.546 người; Trường Đại học Sài Gòn 14.063 người; Trường Đại học Bách khoa 13.983 người; Trường Đại học Tôn Đức Thắng 13.584 người và Trường Đại học Thủ Dầu Một 13.394 người.

57 cơ sở giáo dục chưa có dữ liệu khám sức khỏe trên nền tảng (Ảnh minh họa: BV An Bình)

Đáng chú ý, 57 cơ sở chưa có dữ liệu khám sức khỏe trên nền tảng. UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình thực tế, tổ chức khám cho người học chưa tham gia; đồng thời cập nhật kết quả đối với những trường hợp đã khám nhưng chưa được ghi nhận.

UBND TP.HCM ra văn bản yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện. Mỗi đơn vị phải phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ đầu mối phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Những nơi triển khai chậm cần tổ chức đợt cao điểm để bảo đảm hoàn thành đúng hạn.

Hơn 10 triệu người tại TP.HCM được khám sức khỏe toàn dân và cập nhật hồ sơ dữ liệu (Ảnh minh họa: BV Lê Văn Thịnh)

Để đẩy nhanh tiến độ, các trường được yêu cầu bố trí điểm khám tập trung tại trường, ký túc xá hoặc địa điểm phù hợp; sắp xếp lịch khám theo thời khóa biểu, lịch thi, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Người học không thể tham gia đợt khám tập trung có thể khám tại nơi đang cư trú hoặc tại bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Các cơ sở giáo dục cũng cần thông báo rộng rãi về mục đích, quyền lợi và lịch khám; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, giáo viên chủ nhiệm trong việc vận động, hướng dẫn người học đăng ký, hoàn thiện thông tin và tham gia đúng lịch.

Khám sức khỏe toàn dân ở khu chung cư

Đối với sinh viên chưa có thông tin cư trú tại TP.HCM, nhà trường phối hợp hướng dẫn đăng ký tạm trú hoặc xác nhận nơi ở hiện tại theo quy định để bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe.

Sau mỗi đợt khám, các trường phải phối hợp với đơn vị khám rà soát số người đã khám và việc cập nhật kết quả lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng. Tiến độ thực hiện được báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng gửi Sở Y tế và chính quyền địa phương theo yêu cầu. UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở trên địa bàn.

Khám sức khỏe định kỳ giúp sinh viên, học viên nắm bắt tình trạng sức khỏe, được tư vấn và phát hiện sớm những vấn đề cần theo dõi. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành việc khám sức khỏe cho người học thuộc diện thụ hưởng trước ngày 15/12/2026.