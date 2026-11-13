60 năm Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo, đón đầu chuyển dịch năng lượng

60 năm bền bỉ xây dựng nền tảng đào tạo kỹ thuật

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1966–2026) của Trường Đại học Điện lực, đồng thời là dấu mốc 20 năm Nhà trường chính thức mang tên gọi hiện nay. Hành trình ấy được đặt trên nền tảng truyền thống đào tạo kỹ thuật từ năm 1898, gắn với quá trình hình thành, phát triển của ngành điện và yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ đất nước qua từng thời kỳ.

Trường Đại học Điện lực 60 năm phát huy truyền thống, đổi mới đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành năng lượng.

Ngày 8/2/1966 là dấu mốc hình thành cơ sở đào tạo chuyên ngành điện, tiền thân trực tiếp của Trường Đại học Điện lực ngày nay. Năm 2001, Nhà trường được nâng cấp lên bậc cao đẳng. Ngày 19/5/2006, Trường Đại học Điện lực chính thức được thành lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật.

Từ đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất, nhà trường từng bước mở rộng quy mô và trình độ đào tạo. Năm 2012, Trường được phép đào tạo trình độ thạc sĩ, sau đó tiếp tục phát triển đào tạo tiến sĩ. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường; Bộ Công Thương quyết định chuyển Trường từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về trực thuộc Bộ. Đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức, quản trị và hoạt động đào tạo.

Đến tháng 9/2026, Trường Đại học Điện lực có quy mô 27.468 người học, 38 ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy, 9 ngành đào tạo thạc sĩ và 8 ngành đào tạo tiến sĩ. Từ cơ sở đào tạo chuyên ngành điện, Trường đã phát triển thành đại học đa ngành, lấy điện, năng lượng, kỹ thuật và công nghệ làm nền tảng.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực

Nhìn lại chặng đường này, PGS.TS Đinh Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho rằng, giá trị đáng trân trọng nhất không chỉ nằm ở những dấu mốc phát triển về tổ chức hay quy mô đào tạo, mà còn ở sự bền bỉ, tâm huyết của nhiều thế hệ thầy và trò.

“Công nghệ, thiết bị và yêu cầu nghề nghiệp đã thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng tinh thần học đi đôi với hành, tác phong kỹ thuật nghiêm túc và trách nhiệm với công việc vẫn là những giá trị cần được gìn giữ”, PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh.

Theo ông, bản sắc của một cơ sở đào tạo kỹ thuật phải được thể hiện từ những yêu cầu rất cụ thể: người học hiểu nguyên lý, làm việc đúng quy trình, tôn trọng yêu cầu an toàn và có trách nhiệm với sản phẩm công việc của mình. Đây không chỉ là những phẩm chất cần có khi còn ngồi trên giảng đường mà còn là nền tảng để mỗi người lao động trưởng thành, thích ứng với môi trường nghề nghiệp.

Giảng viên Trường Đại học Điện lực giới thiệu với sinh viên nhu cầu về các nguồn năng lượng trong tương lai.

Từ lĩnh vực kỹ thuật điện truyền thống đến các ngành kinh tế, tài chính, quản trị, nhiều cựu sinh viên của Trường hiện đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý tại doanh nghiệp và các công trình trọng điểm. Sự trưởng thành, đóng góp của các thế hệ người học là một trong những minh chứng cho giá trị của quá trình đào tạo, đồng thời đặt ra yêu cầu để Nhà trường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng.

“Thành tựu có ý nghĩa lâu dài là những thế hệ người học đã đem kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm vào công việc, góp sức cho ngành điện và các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật”, Hiệu trưởng Đinh Văn Châu chia sẻ.

Đổi mới đào tạo trước yêu cầu chuyển dịch năng lượng

Là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, Trường Đại học Điện lực phát triển theo hướng đa ngành trên nền tảng điện, năng lượng, kỹ thuật và công nghệ. Năm 2026, Nhà trường tuyển sinh 38 ngành đào tạo đại học chính quy, trong đó bên cạnh các lĩnh vực kỹ thuật truyền thống còn có các ngành thuộc khối kinh tế, quản lý và công nghệ số.

Năm 2026, Nhà trường tuyển sinh 38 ngành đào tạo đại học chính quy.

Sự mở rộng này xuất phát từ yêu cầu thực tế của ngành năng lượng. Một dự án năng lượng hiện nay không chỉ cần đội ngũ kỹ sư thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mà còn đòi hỏi nhân lực có khả năng phân tích dữ liệu, quản lý chi phí, tổ chức chuỗi cung ứng và đánh giá hiệu quả đầu tư. Vì vậy, đào tạo đa ngành không đơn thuần là mở rộng số lượng ngành học mà cần tạo được sự kết nối giữa các lĩnh vực chuyên môn.

“Chúng tôi coi khả năng kết nối giữa các ngành là một yêu cầu về chất lượng. Người học cần hiểu được công việc của mình trong toàn bộ quá trình triển khai một dự án, có khả năng phối hợp với những bộ phận khác và giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn”, PGS.TS Đinh Văn Châu phân tích.

Cùng với phát triển quy mô, công tác bảo đảm chất lượng đào tạo được Nhà trường chú trọng. Năm 2024, Trường công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 6 chương trình đào tạo. Trong năm 2026, các khoa tiếp tục tham vấn doanh nghiệp, chuyên gia, cựu sinh viên và người học để rà soát mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung chương trình.

Trường Đại học Điện lực lấy người học làm trung tâm.

Tuy nhiên, quy mô và số lượng ngành học mới chỉ phản ánh một phần năng lực phát triển. Điều quan trọng hơn là sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được gì, khả năng vận dụng kiến thức vào công việc ra sao, hoạt động nghiên cứu đóng góp như thế nào cho chuyên môn và doanh nghiệp.

“Quy mô và số ngành chỉ phản ánh một phần năng lực phát triển. Điều cần được chứng minh thường xuyên là sinh viên tốt nghiệp làm được gì, nghiên cứu đóng góp gì cho chuyên môn và doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư được khai thác ra sao. Uy tín của EPU phải được bồi đắp bằng những kết quả có thể kiểm chứng”, ông Đinh Văn Châu khẳng định.

Trước yêu cầu chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi số, các chương trình đào tạo được rà soát theo hướng kết nối kiến thức điện, năng lượng với điều khiển, tự động hóa, công nghệ số, kinh tế và môi trường. Những nội dung như tích hợp nguồn năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, vận hành hệ thống và sử dụng năng lượng hiệu quả được chú trọng cập nhật theo yêu cầu của từng ngành, từng vị trí việc làm.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng phân tích, làm việc nhóm và đạo đức nghề nghiệp cũng là những năng lực cần thiết. Đây là cơ sở để người học không chỉ đáp ứng công việc trước mắt mà còn có khả năng thích ứng khi công nghệ và yêu cầu nghề nghiệp tiếp tục thay đổi.

Một trong những dấu ấn trong quá trình đổi mới đào tạo là việc thành lập Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió ngày 11/3/2026, trong khuôn khổ dự án RENEW Skills, với sự tài trợ của GE Vernova Foundation và phối hợp triển khai của ASSIST. Trung tâm tập trung vào các nội dung đào tạo gắn với thực tiễn lĩnh vực điện gió như thiết kế, vận hành, bảo trì, tích hợp lưới điện và an toàn lao động.

Tiếp đó, ngày 10/10/2026, Trường phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ – Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng, với nguồn tài trợ từ Qualcomm. Trung tâm hướng tới tăng cường ứng dụng công nghệ trong đào tạo, hỗ trợ người học quan sát, phân tích và thực hành.

Cùng với đầu tư các mô hình đào tạo, Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường học tập thông qua dự án, bài toán kỹ thuật và tình huống nghề nghiệp. Sinh viên cần được rèn luyện khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện rủi ro, lựa chọn phương án thiết kế và bảo vệ giải pháp kỹ thuật, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

“Công cụ số và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu; nhưng giảng viên vẫn phải kiểm chứng học liệu, hướng dẫn tư duy và đánh giá đúng năng lực từng người. Hiệu quả đổi mới cần được đo bằng tiến bộ của người học”, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh.

Gắn kết doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Trong bối cảnh yêu cầu nhân lực của ngành năng lượng thay đổi nhanh chóng, hợp tác với doanh nghiệp được Trường Đại học Điện lực xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực chủ động khai thác hệ thống có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành phần mềm.

Thay vì chỉ dừng ở các chương trình ký kết, sự tham gia của doanh nghiệp cần được mở rộng từ khâu xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng và cập nhật chuẩn đầu ra đến tổ chức giảng dạy, thực tập và đánh giá kết quả đào tạo.

“Chúng tôi muốn doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo và nghiên cứu, từ xác định nhu cầu đến đánh giá kết quả. Hợp tác cần bắt đầu bằng những công việc cụ thể: một nhóm kỹ năng cần bổ sung, một bài toán sản xuất cần giải quyết hoặc một chương trình đào tạo lại cho người đang làm việc”, PGS.TS Đinh Văn Châu cho biết.

Trong đào tạo, Nhà trường chú trọng phối hợp với doanh nghiệp mời chuyên gia thực tiễn tham gia giảng dạy những nội dung phù hợp, tổ chức thực tập gắn với nhiệm vụ cụ thể và có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Qua đó, sinh viên có điều kiện tiếp cận quy trình làm việc, vận dụng kiến thức chuyên môn vào nhiệm vụ được giao và nhận phản hồi trực tiếp từ người hướng dẫn tại doanh nghiệp.

Một kỳ thực tập có ý nghĩa không chỉ là thời gian sinh viên có mặt tại đơn vị tiếp nhận mà cần giúp người học hiểu quy trình, hoàn thành sản phẩm chuyên môn trong phạm vi được giao và nhận diện khoảng cách giữa kiến thức đã học với yêu cầu thực tế của công việc. Đây cũng là cơ sở để Nhà trường tiếp tục điều chỉnh nội dung, phương pháp đào tạo.

Ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ – Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ngày 24/4/2026, Trường Đại học Điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thống nhất định hướng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Trên cơ sở đó, Nhà trường đề xuất phát triển đầu mối nghiên cứu ứng dụng dùng chung, phòng thí nghiệm và các chương trình đào tạo lại. Những định hướng này hướng tới tăng cường kết nối giữa năng lực nghiên cứu của cơ sở đào tạo với yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất, vận hành của ngành điện.

Để hợp tác phát huy hiệu quả, các nội dung cần tiếp tục được cụ thể hóa thành nhiệm vụ có đối tác tham gia, nguồn lực thực hiện, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm rõ ràng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, bảo đảm kết quả nghiên cứu có khả năng phục vụ thực tiễn.

Bên cạnh hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế được xác định là kênh quan trọng để nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu. Trọng tâm là phát triển năng lực giảng viên, cập nhật học liệu, khai thác hiệu quả thiết bị và mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp.

“Cơ hội việc làm bền vững trước hết phải dựa trên năng lực của người học. Trách nhiệm của Nhà trường là chuẩn bị tốt năng lực ấy, mở rộng kết nối và sử dụng phản hồi từ doanh nghiệp, cựu sinh viên để tiếp tục điều chỉnh hoạt động đào tạo”, PGS.TS Đinh Văn Châu.

Một nguồn lực khác được Nhà trường chú trọng khai thác là cộng đồng cựu sinh viên. Ngày 13/10/2026, Trường ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên, mở thêm kênh kết nối trong hoạt động hướng nghiệp, thực tập, tuyển dụng và hỗ trợ khởi nghiệp.

Thông qua câu lạc bộ, những người đã trưởng thành từ EPU có thể chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tham gia góp ý chương trình đào tạo và đồng hành với sinh viên. Sự kết nối giữa các thế hệ không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm mà còn giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin thực tế về yêu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực tìm hiểu về nhu cầu việc làm, mở rộng khả năng tiếp cận học liệu.

Phát triển đội ngũ, nghiên cứu chuyên sâu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Điện lực xác định nâng cao chất lượng đội ngũ và năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành năng lượng là những trọng tâm chiến lược.

Theo định hướng này, phát triển đội ngũ giảng viên và các nhóm nghiên cứu là nhiệm vụ ưu tiên. Chương trình đào tạo mới hay thiết bị hiện đại chỉ có thể phát huy giá trị khi có đội ngũ đủ năng lực tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu và kết nối với thực tiễn. Nhà trường chú trọng tạo điều kiện để giảng viên nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và tham gia các nhóm nghiên cứu liên ngành.

Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió tại Trường Đại học Điện lực.

Tháng 10/2026, Trường ban hành Chương trình nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2031, hướng tới các vấn đề về an ninh năng lượng, tự chủ công nghiệp và hiện đại hóa thương mại. Trong triển khai, Nhà trường chú trọng quá trình từ nghiên cứu, thiết kế đến thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ; đồng thời hướng tới đưa kết quả nghiên cứu trở lại phục vụ đào tạo và gắn với những đối tác có nhu cầu tiếp nhận phù hợp.

Đây là hướng đi nhằm tăng cường mối liên hệ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn. Khi những bài toán từ doanh nghiệp, ngành điện và đời sống được đưa vào hoạt động nghiên cứu, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận vấn đề nghề nghiệp cụ thể, giảng viên cũng có điều kiện phát triển năng lực nghiên cứu gắn với thực tiễn.

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, công tác quản trị được xác định là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Nhà trường hướng tới phân định rõ trách nhiệm, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ người học, đội ngũ. Chuyển đổi số trong quản trị cần bảo đảm dữ liệu nhất quán, theo dõi công việc đến kết quả và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương” được đặt ra không chỉ như một khẩu hiệu mà cần thể hiện trong tinh thần lắng nghe, trao đổi, phối hợp và thực hiện trách nhiệm hằng ngày của mỗi cán bộ, giảng viên và người học.

“An ninh năng lượng cần được hỗ trợ bằng đội ngũ có khả năng thiết kế, vận hành an toàn, làm chủ công nghệ và tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đó là trách nhiệm mà một trường đại học có thế mạnh về điện và năng lượng cần theo đuổi lâu dài”, PGS.TS Đinh Văn Châu.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, lãnh đạo Nhà trường trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học đã đóng góp cho quá trình hình thành, phát triển của Trường; đồng thời ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan quản lý, ngành điện, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác.

Với thế hệ hôm nay, sự tri ân thiết thực nhất là làm tốt công việc được giao: dạy học có trách nhiệm, nghiên cứu trung thực, học tập nghiêm túc và sẵn sàng đổi mới. Mỗi người học khi bước vào nghề nghiệp cần mang theo tinh thần làm việc chính xác, ý thức an toàn và khát vọng đóng góp.

60 năm là dấu mốc để nhìn lại một hành trình, nhưng giá trị của truyền thống không chỉ nằm ở những gì đã đạt được. Điều quan trọng hơn là chuyển hóa nền tảng ấy thành năng lực đào tạo, nghiên cứu và khả năng đáp ứng những yêu cầu mới của ngành năng lượng. Đó cũng là thước đo để Trường Đại học Điện lực tiếp tục khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành với quá trình chuyển dịch năng lượng và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.