60 trường hợp đuối nước được cứu sống ở biển Vũng Tàu

Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng tàu (BRVT) cho hay, trong 4 ngày nghỉ tết dương lịch 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 60 trường hợp du khách tắm biển bị đuối nước, rất may tất cả các trường hợp trên đều được cứu sống.

60 trường hợp khách tắm biển lọt vào ao xoáy, dòng chảy được cứu sống khi tắm biển Vũng Tàu trong dịp Tết Dương lịch 2019.

Do ảnh hưởng của bão số 1 nên thời tiết trên biển có sóng to gió lớn, tạo thành nhiều ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, tại các bãi tắm ở TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT xảy ra 60 trường hợp lọt ao xoáy, dòng chảy, rất may hầu hết các trường hợp trên đều được cứu sống, trong đó có 6 trường hợp bị ngưng thở phải chuyển viện cấp cứu. Đến nay cả 6 trường hợp này sức khỏe đã ổn định, du khách đã về với gia đình.

Ông Nguyễn Khắc Tộ, Trưởng Ban quản lý các khu dịch TP Vũng Tàu cho biết, trước lễ các khu du lịch đã triển khai công tác lực lượng ứng trực, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển triển, nên không có trường hợp thương vong xảy ra do đuối nước.

“Ban quản lý phân công lực lượng đi kiểm tra tất cả các khu du lịch, yêu cầu các khu du lịch chuẩn bị lực lượng, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. Chúng tôi rà soát tất cả các lực lượng cấp cứu ở các khu du lịch, gồm bao nhiêu người, phân ca ứng trực ra sao để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển”, ông Tộ cho biết./.

