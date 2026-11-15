624 thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày hội tại Quảng Ninh hội tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ nét tính đa dạng và sự gắn kết cộng đồng trên toàn địa bàn, đồng thời gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thôn Thanh Lân hiện có 195 hộ với 695 nhân khẩu, phần lớn làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, kinh doanh và dịch vụ du lịch

Tại các khu phố có đông đảo công nhân như các khu phố ở phường Hà Tu, Vàng Danh, ngày hội mang nét đậm đà của văn hóa ngành Than với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” hòa quyện cùng nhịp sống đổi mới. Ở các địa bàn biển đảo như thôn Thanh Lân, thôn Nam Hải (đặc khu Cô Tô) và thôn Vĩnh Trung (xã Vĩnh Thực), bà con ngư dân và người lao động sôi nổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, du lịch gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Ngày hội tại thôn Đảo Trần (đặc khu Cô Tô) có sự tham dự của 12 hộ dân trên đảo cùng các lực lượng vũ trang

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người dân thôn Nam Hải (đặc khu Cô Tô) đã tới nhà văn hoá dự Ngày hội từ sáng sớm chia sẻ: "Hôm nay đi dự Ngày hội Đại đoàn kết tôi thấy rất phấn khởi. Đi ra đảo làm kinh tế đến nay là 30 năm rồi. Chúng tôi bảo nhau là cùng nhau xây dựng Cô Tô ngày càng phát triển mạnh, là quê hương thứ 2 của chúng tôi".

Bữa cơm đại đoàn kết trên đảo Trần ấm áp tình quân dân

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Quảng Ninh cũng trở thành không gian di sản rực rỡ sắc màu với sự tham gia của đồng bào các dân tộc anh em Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu,... tại nhiều địa bàn miền núi Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Hải Lạng, Bình Liêu. Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc và trò chơi dân gian truyền thống đã diễn ra sôi động, thu hút người dân và cả du khách.

Tại xã Điền Xá và xã Kỳ Thượng, người dân hào hứng tham gia nhảy sạp, thổi khèn lá, giao lưu bóng đá nữ Dao Thanh Y và Tày, đẩy gậy, kéo co, cùng nghệ thuật thêu thổ cẩm truyền thống. Ở xã Ba Chẽ và thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn), các hoạt động giã bánh giầy, múa sạp xòe hoa, không gian chợ phiên trưng bày đặc sản nông sản miền núi thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà dự Ngày hội và tặng quà cho 21 người có uy tín trên địa bàn xã Bình Liêu

Đoàn công tác cũng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các lực lượng vũ trang trên địa bàn

Bên cạnh phần lễ ôn lại truyền thống và biểu dương các hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu, các khu dân cư còn sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua hiến đất làm đường, chăm lo an sinh xã hội và cùng tham gia “Bữa cơm đại đoàn kết” thắm đượm tình làng nghĩa xóm. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay tiếp tục là đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường để xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.