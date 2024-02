7 ngày nghỉ tết: Tai nạn giao thông giảm, thương tích do pháo nổ tăng

Số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc từ ngày 8/2 đến 14/2, các cơ sở tiếp nhận thăm khám, cấp cứu gần 417.000 người, tăng 33% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Các bác sĩ bệnh viện E làm việc xuyên Tết để cấp cứu bệnh nhân

Đáng chú ý, trong tổng số khám, cấp cứu tai nạn liên quan đến giao thông dịp nghỉ Tết là hơn 23.200 trường hợp, giảm 12% so với cùng kỳ 2023. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 118 trường hợp (trong đó tử vong tại viện: 37; tử vong trước viện: 81), giảm 22,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Bộ Y tế cho hay, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn ghi nhận tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Trong những ngày nghỉ Tết, các bệnh viện đều bảo đảm công tác khám, chữa bệnh thông thường, cấp cứu, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật, kể cả những kỹ thuật khó, phức tạp nhất như ghép tạng.

Các bác sĩ bệnh viện Phổi Trung ương chuẩn bị vào ca ghép phổi

Tiêu biểu là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công lấy, ghép đa mô, tạng từ người cho chết não do tai nạn giao thông.

Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Tim Hà Nội và chuyên gia quốc tế đã thực hiện thành công ca ghép phổi cho bệnh nhân nữ, 21 tuổi, quê ở Bắc Kạn.

Đến thời điểm này, toàn bộ người bệnh được ghép tạng trong dịp nghi Tết đều được theo dõi điều trị tích cực, tình hình sức khỏe ổn định và các tạng đang dần hồi phục tốt.