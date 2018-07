7 ngư dân Phú Yên được cứu hộ an toàn giữa bão biển

Những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tàu cá của ngư dân Phú Yên số hiệu PY95139TS khi đang khai thác ở khu vực Tư Chính, thềm lục phía Nam của Tổ quốc thì bị thủng đáy có nguy cơ bị chìm đã được tàu 744 thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài gòn, thuộc Quân chủng Hải quân đã cứu được 7 ngư dân và 1 số tài sản trên tàu bảo đảm an toàn.

Tàu 744 cứu nạn 7 ngư dân Phú Yên. Ảnh: Hải đoàn 129

Ngày 11/7, khi các CBCS tàu 744 đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra ở khu vực bãi Tư Chính, thềm lục địa phía Nam nhận được lệnh đi tìm kiếm cứu nạn của Quân chủng Hải quân, tàu 744 đã nhanh chóng hành quân trong đêm tối tìm kiếm cứu nạn tàu cá PY95139TS.

Ngay khi tiếp cận tàu cá bị nạn, CBCS tàu 744 khẩn trương tổ chức phương án cứu kéo, kéo đưa tàu về nhà giàn DK1/11 để sửa chữa. Mặc dù các CBCS đã cố gắng hết sức để sửa chữa song do tàu hỏng nặng không thể khắc phục, trong khi đó tình hình thời tiết ở khu vực sóng to gió lớn, đêm tối nên cấp uỷ,chỉ huy tàu 744 và thuyền trưởng tàu cá đã quyết định cắt dây bỏ tàu, khẩn trương đưa 7 ngư dân và 1 số tài sản về nhà giàn DK1/12 an toàn.

Đại tá Nguyễn Tấn Lực, Chính uỷ Hải đoàn 129 cho biết, các ngư dân sau khi được CBCS tàu 744 cứu đưa lên tàu và nhà giàn DK1/12 đã được chăm sóc, động viên kịp thời, hiện sức khoẻ đã ổn định. Hiện nay, trên vùng biển vẫn có sóng to gió lớn, trong vài ngày tới, tàu 744 của Hải đoàn sẽ đưa 7 ngư dân về bờ an toàn./.

