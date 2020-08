7 người chết, 4 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền phía Bắc

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, mưa lớn đã gây sạt lở đất và lũ quét làm 7 người chết và 4 người bị thương. Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Nước sông hồng dâng cao ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Về nhà ở đã có 1.004 nhà bị hư hỏng, di dời khẩn cấp; gần hơn 2.000 ha lúa và hoa màu thiệt hại. Về đường giao thông, một số tuyến đường tỉnh, liên xã bị sạt lở đất đá với tổng khối lượng hơn 67.000 m³. Tình hình ngập gây ách tắc giao thông đến 6 giờ sáng nay, mưa lũ gây ngập 5 tuyến đường tỉnh, một số đoạn bị ngập gây ách tắc. Tại tỉnh Lào Cai, tỉnh lộ 158 đi qua xã A Mú Sung-Bát Xát và tỉnh lộ 156B đoạn qua xã Mường Vi bị sạt đoạn lở, hiện mới khắc phục được một phần, phương tiện đi lại rất khó khăn. Tại tỉnh Lai Châu, đoạn đường huyện xã Nậm Khao – xã Tà Tổng bị sạt lở gây ách tắc; dự kiến chiều nay sẽ thông xe.



Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị nạn; theo dõi, xử lý sự cố về đê điều, giao thông. Tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương miền núi phía Bắc cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại./.