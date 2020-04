778 trường hợp ở Nghệ An đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19

Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến ngày 16/4, đã lấy tổng số mẫu xét nghiệm là 7052 trường hợp, trong đó cho kết quả âm tính là 6274, còn 778 trường hợp đang chờ kết quả.

Phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An.

Bên cạnh đó Nghệ An đang tổ chức cách ly, theo dõi đối với 427 trường hợp, giảm 243 trường hợp so với một ngày trước đó. Cách ly tập trung tại tuyến huyện là 25 trường hợp. Cách ly tập trung tuyến tỉnh là 333, giảm 251 trường hợp. Để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận thêm 1 phòng áp lực âm, phục vụ xét nghiệm bệnh dịch Covid-19, đặt tại khu vực xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An./.