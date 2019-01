81 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Theo báo cáo của Bộ Công an, hôm nay, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Trong đó, đường bộ và đường sắt xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người.

Như vậy, sau ba ngày đầu đợt nghỉ Tết Dương lịch 2019, tình hình tai nạn giao thông đã giảm 8 vụ, giảm 33 người bị thương nhưng lại tăng 14 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, đi sai phần đường làn đường, chuyển hướng không chú ý quan sát, lái xe sau khi đã uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm. Đối tượng liên quan tới tai nạn giao thông phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy

Cũng trong ngày hôm nay, trên các quốc lộ chính mật độ phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn, còn các đường nội đô tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thông thoáng. Tuy nhiên, người dân đổ dồn về một số địa điểm du lịch như Sapa – Lào Cai, Tam đảo – Vĩnh Phúc để xem băng tuyết dẫn đến mật độ phương điện giao thông tăng đột biến.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019. Tăng cường tuyên truyền, vận động điều khiển ô tô, mô tô tuân thủ các quy tắc giao thông; Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm phổ biến dịp nghỉ Tết, như, vi phạm quy định tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy; Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ.

PC_Article_Middle

Ngày mai (1/1) là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, dự báo, mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Lực lượng Cảnh sát giao thông hai địa phương này cần chủ động có phương án bố trí lực lượng tại các khu vực này, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, có phương án xử lý ùn tắc kịp thời tại các trạm thu phí hoặc các sự cố, tai nạn giao thông trên đường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó kênh VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam cần tăng cường cung cấp thông tin trực tuyến về tình hình giao thông trên các tuyến đường chính để người dân có đầy đủ thông tin trước khi tham gia giao thông./.