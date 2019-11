Ám ảnh những vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng trên phố Hà Nội

Theo thông tin từ lực lượng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, người phụ nữ lái ô tô Mercedes GLC 250 BKS 30G-007.85 đâm hàng loạt phương tiện (xe máy, xe đạp điện và xe đạp) và khiến các xe bốc cháy, 1 người tử vong đã trình diện tại công an phường Trung Hòa.

Theo thông tin từ lực lượng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, người phụ nữ lái ô tô Mercedes GLC 250 BKS 30G-007.85 đâm hàng loạt phương tiện (xe máy, xe đạp điện và xe đạp) và khiến các xe bốc cháy, 1 người tử vong đã trình diện tại công an phường Trung Hòa.