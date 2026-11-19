Năm học 2026 – 2027, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, Trường Mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, có 4 điểm trường. Với hơn 500 trẻ, việc bảo đảm chất lượng bữa ăn tại các điểm trường phân tán đòi hỏi nhà trường kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từ tiếp nhận thực phẩm đến chế biến.

Mỗi sáng, tất cả 4 điểm trường, các cô nuôi cùng tổ giám sát trực tiếp kiểm tra, cân đo thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Băng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Phúc cho biết: quy trình bếp ăn một chiều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Nhà trường có 4 điểm trường nên thực phẩm được giao trực tiếp đến tận bếp ăn của từng điểm, bảo đảm khâu giao nhận hàng ngày có đủ 3 bên tham gia. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm từ đầu vào đến đầu ra, nhà trường đã thành lập hội đồng giám sát bữa ăn gồm Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên y tế và đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia", bà Băng cho biết.

Khu vực chia ăn tại bếp ăn một chiều của Trường Mầm non Nguyễn Phúc được bố trí ngăn nắp, vệ sinh.

Không chỉ nhà trường, phụ huynh cũng trực tiếp tham gia giám sát bữa ăn của trẻ. Tại Phân hiệu 1 công khai trong kiểm tra thực phẩm, khẩu phần ăn đã giúp nhiều gia đình thêm tin tưởng, nhất là những phụ huynh từng lo ngại về chất lượng bữa ăn tập thể.

"Trải nghiệm thực tế cho thấy các cháu ăn uống ở đây tăng cân và chiều cao phát triển đều đặn, về nhà không bị bỏ bữa nên gia đình rất yên tâm. Tôi mong nhà trường tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp để phụ huynh cùng tham gia giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay", chị Vũ Thùy Linh, phụ huynh Trường Mầm non Nguyễn Phúc, chia sẻ.

Ở những địa bàn vùng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh còn cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, nhất là trong tuyên truyền, kiểm soát thực phẩm và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc. Tại xã Trạm Tấu, nơi chủ yếu đồng bào Mông sinh sống, nội dung tuyên truyền được triển khai bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo thôn bản và các cuộc họp thôn. Người dân được hướng dẫn nhận biết thực phẩm an toàn, cảnh giác với các loại nấm độc, cây lá rừng có nguy cơ gây ngộ độc.

Học sinh bán trú xã Trạm Tấu quây quần dùng bữa trưa nóng hổi.

"Xã triển khai tuyên truyền để người dân nhận biết các dấu hiệu bảo đảm an toàn thực phẩm và cách bảo quản thực phẩm đúng cách, đặc biệt là thực phẩm tươi sống trong quá trình vận chuyển và trong sinh hoạt gia đình. Địa phương cũng đặc biệt lưu ý kiểm tra, tuyên truyền tại các trường học phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền trực quan về nhận biết các loại nấm, cây lá rừng có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm hoặc ngộ độc, giúp người dân chủ động phòng tránh", ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 300 trường, điểm trường tổ chức ăn bán trú cho hơn 134 nghìn học sinh. Địa bàn rộng, nhiều trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặt ra yêu cầu tổ chức bữa ăn phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác định, chất lượng bữa ăn bán trú gắn liền với chất lượng giáo dục, trong đó dinh dưỡng và an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu.

Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, toàn ngành đang triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm, ưu tiên học sinh vùng khó khăn. "Đối với các điểm trường chưa đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tập trung, học sinh phải mang cơm từ nhà, nhà trường hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị khẩu phần đủ chất; đồng thời triển khai giải pháp ủ ấm để các em có cơm nóng ăn trong ngày, nhất là vào mùa đông. Tại các khu vực có điều kiện, nhà trường có thể huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để bổ sung thức ăn, canh nóng, nhưng phải công khai nguồn tài trợ và kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm. Cùng với đó, từng bước nhân rộng các mô hình phù hợp kết hợp giáo dục dinh dưỡng với rèn luyện kỹ năng sống, ưu tiên cho những vùng có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao".

Dịp 20/11 ở những trường vùng cao, món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô không chỉ là những lời chúc, bó hoa mà còn là sự trưởng thành, khỏe mạnh của học trò. Từ việc chăm chút từng bữa ăn đủ chất, giữ ấm từng suất cơm trong ngày đông giá rét, thầy cô đang âm thầm vun đắp niềm tin của phụ huynh, giữ vững sĩ số và nâng bước học sinh đến trường.