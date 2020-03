Ấm áp tình người từ một khu cách ly phòng chống Covid-19

Dịch Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp trên toàn thế giới. Chính phủ Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát tốt tình hình cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người dân và du khách. Bên cạnh những nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền TP Đà Nẵng, tại những khu cách ly, tình người thể hiện qua từng hành động thật ấm áp, bình dị.

Hình ảnh xúc động đang được chia sẻ tích cực trên các trang mạng xã hội.



Mấy ngày qua, trên các trang mạng xã hội chia sẻ bức ảnh một cô gái đứng trong cửa kính 2 tay cầm tờ giấy có ghi dòng chữ “Các anh công an ơi, mua giúp cho em một bát cháo cho 1 em bé với ạ”. Bên ngoài đáp lại “Cứ yên tâm cách ly, ngoài này đã có anh em tôi lo”. Những bức ảnh cảm động và những dòng trạng thái dung dị như vậy cùng với những hình ảnh đẹp của các chiến sỹ công an nhân dân ngay lập tức nhậ‌n được hàng trăm lời bình luận tích cực từ cộng đồng mạn‌g. Ngày 14/3, trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng– xanh sạch đẹp có đăng dòng trạng thái: “Nửa đêm, ca trực gác điểm cách ly tại khách sạn Vanda bất ngờ nhận được món quà của 2 bạn trẻ. Không nhìn thấy mặt, không kịp hỏi tên! Món quà như tiếp thêm động lực, cảm ơn tấm lòng của người dân thành phố. Chúng tôi hứa nỗ lực hết mình vì sự bình yên của thành phố”.

Dòng trạng thái này nhận 1.500 lượt người thích, hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, đem lại năng lượng tích cực trong mùa dịch. Hầu hết những hình ảnh được ghi lại tại khách sạn Vanda trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, nơi có 2 người Anh mắc Covid-19 đi trên chuyến bay VN0054 từng lưu trú. Đây đang là nơi cách ly 29 khách du lịch, gồm 14 nam, 14 nữ và 1 bé gái cùng một số nhân viên khách sạn là những người có tiếp xúc trực tiếp với 2 bệnh nhân mắc Covid-19.

Giao tiếp bằng cử chỉ, ánh mắt giữa người bên ngoài và bên trong khu cách ly.



Hôm nay đã là ngày thứ 10, Trung úy Tán Thanh Tùng, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và chức vụ, Công an quận Hải Châu cùng đồng đội ngày đêm túc trực bên ngoài khách sạn Vanda. Anh Tùng kể, trong thời gian làm nhiệm vụ ở đây, các anh thường xuyên liên lạc với những người cách ly bên trong khách sạn bằng gọi điện thoại, gửi tin nhắn, trao đổi bằng giấy. Những ngày đầu, các anh phải ngồi dưới mái hiên giữa sương gió bên vỉa hè ngày cũng như đêm. Anh Tùng nhớ lại, nhiều người dân xung quanh đã tình nguyện đem dù, mang nước đến giúp các anh làm việc.

“Nhiều người dân cũng bình thường, từ người già đến người trẻ. Tối 16/3 có 3 người, gồm 1 chị bé với một chú cũng lớn tuổi đạp xe đến mua cho anh em một ổ bánh mì với chai nước để hỗ trợ anh em trong ca trực. Vì trong ca trực đảm bảo là không đi ra ngoài để ăn uống. Những việc làm đó rất là hay, ấm tình dân quân”- anh Tùng nói.

Nhiều bạn trẻ tự mang trà sữa đến điểm gác khu cách ly tặng các chiến sĩ Công an.

Ngay từ khi phát hiện 2 du khách người Anh dương tính với virus SARS-CoV-2 đang lưu trú ở khách sạn, cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu được điều động túc trực ngày đêm tại đây nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho mọi người. Khi hàng chục du khách, cán bộ nhân viên của khách sạn Vanda được cách ly tại chỗ, ngoài kiểm tra, xét nghiệm y tế mỗi ngày 2 lần theo quy định thì họ cũng cần nhu yếu phẩm cho sinh hoạt thường ngày. Trong khi đó, ngoài lực lượng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Y tế của thành phố, chỉ có các chiến sĩ Công an trực điểm bảo vệ này mới được tiếp xúc xa, chuyển các nhu yếu phẩm, thức ăn cho người sống bên trong khu cách ly.

“Mình có số điện thoại của lễ tân, khi lễ tân có gì cần thì gọi cho mình. Mình sẽ mua đồ ăn, sau đó mình kiểm tra và để gần bậc thềm và gọi họ ra lấy”- Đại úy Nguyễn Hữu Trung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hải Châu cho biết.

Dòng trạng thái nhận được 1500 lượt người thích.

Những người được cách ly tại khách sạn Vanda cảm thấy ấm lòng khi cộng đồng luôn quan tâm giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, phòng chống dịch Covid-19. Ngoài những sinh hoạt hàng ngày như tập Gym, bơi lặn, những người được cách ly trong khách sạn này còn tổ chức thi hát với nhau, tạo không khí vui tươi. Tối qua, khách sạn này còn tổ chức sinh nhật cho 2 du khách. Chị Trần Bảo Châu, Trưởng bộ phận lễ tân khách sạn Vanda tâm sự, chỉ qua ánh mắt thôi nhưng những người bên trong khách sạn cảm nhận được tình của các anh Công an bên ngoài.

“Tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều nơi. Chẳng hạn như chương trình chuyến xe tình thương 0 đồng, ngày 16/3 ủng hộ cho một vài đồng chí công an, ủng hộ nhân viên chúng tôi và cả du khách đang lưu trú nước cam tươi ép. Ngày 17/3, chúng tôi được một quán phở An Nam do chị Thảo quản lý gọi điện muốn ủng hộ mỗi người một phần phở, kể cả những khách đang lưu trú. Rất nhiều người hỗ trợ kể cả tinh thần vật chất, rất ấm lòng”- chị Châu chia sẻ./.

Những bác sĩ Đà Nẵng căng mình chống dịch Covid-19 VOV.VN - Hiện nay, gần 50 y, bác sĩ và nhân viên Khoa y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng đang tự cách ly tại chỗ, đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh. Những người ngày đêm ròng rã chống dịch Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng VOV.VN - Ròng rã hơn 2 tháng qua, dịch bệnh Covid-19 gây ra nhiều thiệt hại về vật chất và tinh thần với người dân trên khắp thế giới.