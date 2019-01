Ấm tình quân dân vùng biên cương Đắk Lắk

PC_Article_AfterShare_1

Đón xuân Kỷ Hợi trong ngôi nhà mới khang trang do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk xây tặng giá hơn 130 triệu đồng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân ở thôn 12, xã Ia Rvê và người thân không giấu được niềm vui. Mẹ Xuân cho biết, bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ ngày công thu hoạch mùa màng, xây nhà mới, hàng tháng cán bộ, chiến sĩ còn trích ngày lương hỗ trợ mẹ 1,5 triệu đồng.

Mỗi khi trái gió trở trời, đồn Biên phòng Ia Rvê đều cử bác sĩ Quân y đến thăm khám và cấp thuốc cho mẹ: “Ở đây Bộ đội Biên phòng chăm lo thường xuyên, tết nhất năm nào cũng tặng quà. Nhờ sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, năm nay đã có nhà ở ấm cúng rồi”.

Cán bộ đồn Biên phòng Ia Rvê tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.

Gia đình ông Nguyễn Tấn Tài cũng từ quê hương Bến Tre lên thôn 8, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk lập nghiệp, gặp nhiều khó khăn. Để gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, BĐBP tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ một con bò sinh sản trị giá hơn 10 triệu đồng.

Ông Tài cho biết, sau một năm nhận bò về chăm sóc, nay bò mẹ đã mang thai và sẽ sinh bê con trong năm mới 2019: “Bộ đội Biên phòng tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình con bò để gây giống, phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi rất mừng”.

Cùng với gia đình ông Tài, 27 gia đình khác ở Ia Rve đã được nhận được bò sinh sản do BĐBP Đắk Lắk hỗ trợ. Đàn bò phát triển khỏe mạnh và đã bắt đầu sinh sản.

Gia đình ông Nguyễn Tấn Tài vui mừng khi con bò sinh sản do BĐBP tỉnh Đắk Lắk tặng nay đã mang thai.

Thiếu tá Trương Văn Hoành - Chính trị viên đồn Biên phòng Ia Rvê cho biết, để tình quân dân thêm gắn bó, giữ gìn tốt an ninh biên giới, đồn Biên phòng Ia Rvê tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi bò, nuôi dê, triển khai mô hình trồng sả lấy tinh dầu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Hàng tháng đơn vị trích 20 kg gạo hỗ trợ cho 2 gia đình khó khăn, neo đơn; đỡ đầu cho 4 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng và phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam Anh hùng với mức hỗ trợ mỗi mẹ 1,5 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, đơn vị còn sát cánh cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, làm nhà, thu hoạch mùa màng, sửa chữa đường giao thông. Dịp Xuân Kỷ Hợi, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trực chiến bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, đồn Biên phòng Ia Rvê còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức Chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản”, gói bánh chưng tặng các em học sinh nghèo trên địa bàn xã và đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và gia đình khó khăn tại các thôn.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

“Trên địa bàn xã Ea Rvê thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cấp ủy chính, quyền địa phương, các lực lượng đóng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Việc triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế góp phần ổn định cuộc sống của bà con nhân dân trên vùng biên”, Thiếu tá Trương Văn Hoành cho biết.

Theo bà Trần Lệ Thủy-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê, từ sự hỗ trợ giúp đỡ của BĐBP, đời sống kinh tế của người dân trong xã ngày càng khởi sắc. Tình trạng bà con vi phạm an ninh biên giới vì mục đích kinh tế không còn. An ninh biên giới được giữ vững, an ninh nông thôn được bảm đảm: “Trong năm 2018, xã đã giảm được 5,2% hộ nghèo, đó là nhờ sự phối lớn trong công tác hỗ trợ của BĐBP về vấn đề giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế”.

Một mùa xuân mới đang về trên tuyến biên giới Đắk Lắk, với sự gắn kết giữ quân và dân sẽ giúp cho vùng đất khó Ia Rvê nở hoa trong năm mới./.

Những gánh nước nặng tình quân dân VOV.VN -Các chiến sỹ biên phòng đóng quân tại Lào Cai thường phân công nhau vượt bộ quãng đường dài, cùng bà con gánh gùi những giọt nước quý giá về sử dụng.