Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thủ trưởng các cơ quan Quân khu 9, lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

An Giang an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia.

Bà Đặng Thị Bé (chị ruột) và ông Đặng Văn Hùng (anh ruột) liệt sĩ Đặng Văn Dừng (Dũng) bên hài cốt em trai mình do Đội K93 tìm kiếm, quy tập

Từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ các Đội K90, K92, K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ; trong đó tại Campuchia 4.414 hài cốt (xác định danh tính 368 liệt sĩ), trên địa bàn tỉnh An Giang 2.457 hài cốt (xác định danh tính 214 liệt sĩ). Đến nay, Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc là nơi yên nghỉ của 9.417 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc là nơi an nghĩ của 9.417 liệt sĩ, quy mô lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ giúp vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thực hiện nghi thức di quan, an táng 235 hài cốt liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, các bộ, ngành Trung ương; Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và Nhân dân Vương quốc Campuchia cùng các cơ quan, đơn vị hai nước đã luôn phối hợp, hỗ trợ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang thực hiện nghi thức di quan, an táng 235 hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.