English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

An Giang bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026

Thứ Bảy, 19:18, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - An Giang tổ chức bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026. Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hôm nay (18/7), tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia tổ chức bốc thăm lựa chọn 751 căn nhà ở xã hội đợt 1 thuộc dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý. Đây là đợt mở bán đầu tiên trong tổng số 1.203 căn nhà ở xã hội của dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của nhà nước.

an giang boc tham lua chon hon 750 can nha o xa hoi dau tien trong nam 2026 hinh anh 1
An Giang bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026.

Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý có quy mô 1.203  căn do Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia là chủ đầu tư. Mỗi căn nhà ở xã hội được thiết kế  theo loại hình nhà ở liền kề thấp tầng, quy mô 1 trệt, 1 lầu với diện tích sàn từ 105,37-118,4m2, xây dựng hoàn thiện cơ bản khi giao cho khách hàng. 

Trong giai đoạn 1, dự án mở bán 751 căn, giá bán từ 1,39 tỷ đồng đến 1,71 tỷ đồng/căn. Giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục mở bán 452 căn.

an giang boc tham lua chon hon 750 can nha o xa hoi dau tien trong nam 2026 hinh anh 2
Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.

Theo chủ đầu tư, cùng với việc tổ chức bốc thăm lựa chọn căn nhà ở xã hội, đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục của dự án, phấn đấu hoàn thành các điều kiện theo quy định để bàn giao những căn nhà đầu tiên cho người dân vào cuối năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý được triển khai nhằm góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận nhà ở theo quy định, đáp ứng nhu cầu an cư trên địa bàn tỉnh.

an giang boc tham lua chon hon 750 can nha o xa hoi dau tien trong nam 2026 hinh anh 3
Tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận nhà ở.

Ông Huỳnh Thái Lel, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia cho biết, khu đô thị Phú Cường Phú Quý được quy hoạch xây dựng thành một khu đô thị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững, nơi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại được quy hoạch hài hoà trong cùng một không gian sống chất lượng. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, cảnh quan, hệ thống tiện ích, giáo dục, y tế, thương mại và các không gian công cộng, hướng đến hình thành một khu đô thị đáng sống, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân. Công ty cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để mang đến cho cư dân một môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.

“Về phía chủ đầu tư, được sự ủng hộ của khách hàng, hiện nay chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, cơ sở hạ tầng, tiện ích của dự án mới và đồng bộ hơn tất cả những dự án đã làm. Giai đoạn 2 còn lại 453 căn sẽ tiến hành bốc thăm tiếp vào cuối tháng 8 năm 2027”, ông Huỳnh Thái Lel thông tin.

an giang boc tham lua chon hon 750 can nha o xa hoi dau tien trong nam 2026 hinh anh 4
Năm nay, tỉnh An Giang được Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, năm 2026, tỉnh An Giang được Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 07 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ. Cụ thể là Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý, quy mô hơn 1.200 căn; Dự án Tuyến dân cư Đường số 2 quy mô 190 căn nhà ở xã hội thấp tầng; Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Tây Sông Hậu quy mô 1.321 căn nhà ở xã hội; Dự án nhà ở xã hội - Khu đô thị Golden City An Giang, quy mô 2.580 căn; Dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp Bình Hòa, quy mô 889 căn; Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá quy mô 98 căn và Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm quy mô 294 căn nhà ở xã hội thấp tầng (hoàn thành 69 căn).

Hiện tại chưa tiếp tục thực hiện do chủ đầu tư xin đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội (tổng số 294 căn nhà ở xã hội thấp tầng chuyển sang nhà ở thương mại).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.jpg

An Giang đã hoàn thành gần 2.800/9.800 căn nhà ở xã hội

VOV.VN - Ngày 18/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và tổ công tác làm việc tại An Giang để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông, xây dựng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền hai cấp; đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

VOV.VN -  Chiều nay (16/7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

VOV.VN -  Chiều nay (16/7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

An Giang khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế đạt mức 2 con số
An Giang khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế đạt mức 2 con số

VOV.VN - Chiều 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước khu vực XV tổ chức Hội nghị “Khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế tỉnh An Giang đạt mức tăng trưởng hai con số - góc nhìn từ cơ quan xét xử”.

An Giang khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế đạt mức 2 con số

An Giang khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế đạt mức 2 con số

VOV.VN - Chiều 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước khu vực XV tổ chức Hội nghị “Khơi thông nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế tỉnh An Giang đạt mức tăng trưởng hai con số - góc nhìn từ cơ quan xét xử”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Chiều 13/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Chiều 13/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục