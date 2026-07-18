Hôm nay (18/7), tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia tổ chức bốc thăm lựa chọn 751 căn nhà ở xã hội đợt 1 thuộc dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý. Đây là đợt mở bán đầu tiên trong tổng số 1.203 căn nhà ở xã hội của dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của nhà nước.

An Giang bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026.

Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý có quy mô 1.203 căn do Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia là chủ đầu tư. Mỗi căn nhà ở xã hội được thiết kế theo loại hình nhà ở liền kề thấp tầng, quy mô 1 trệt, 1 lầu với diện tích sàn từ 105,37-118,4m2, xây dựng hoàn thiện cơ bản khi giao cho khách hàng.

Trong giai đoạn 1, dự án mở bán 751 căn, giá bán từ 1,39 tỷ đồng đến 1,71 tỷ đồng/căn. Giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục mở bán 452 căn.

Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.

Theo chủ đầu tư, cùng với việc tổ chức bốc thăm lựa chọn căn nhà ở xã hội, đơn vị đang triển khai thi công các hạng mục của dự án, phấn đấu hoàn thành các điều kiện theo quy định để bàn giao những căn nhà đầu tiên cho người dân vào cuối năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý được triển khai nhằm góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận nhà ở theo quy định, đáp ứng nhu cầu an cư trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận nhà ở.

Ông Huỳnh Thái Lel, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia cho biết, khu đô thị Phú Cường Phú Quý được quy hoạch xây dựng thành một khu đô thị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững, nơi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại được quy hoạch hài hoà trong cùng một không gian sống chất lượng. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, cảnh quan, hệ thống tiện ích, giáo dục, y tế, thương mại và các không gian công cộng, hướng đến hình thành một khu đô thị đáng sống, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân. Công ty cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để mang đến cho cư dân một môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.

“Về phía chủ đầu tư, được sự ủng hộ của khách hàng, hiện nay chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, cơ sở hạ tầng, tiện ích của dự án mới và đồng bộ hơn tất cả những dự án đã làm. Giai đoạn 2 còn lại 453 căn sẽ tiến hành bốc thăm tiếp vào cuối tháng 8 năm 2027”, ông Huỳnh Thái Lel thông tin.

Năm nay, tỉnh An Giang được Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, năm 2026, tỉnh An Giang được Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 1.116 căn nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 07 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ. Cụ thể là Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý, quy mô hơn 1.200 căn; Dự án Tuyến dân cư Đường số 2 quy mô 190 căn nhà ở xã hội thấp tầng; Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Tây Sông Hậu quy mô 1.321 căn nhà ở xã hội; Dự án nhà ở xã hội - Khu đô thị Golden City An Giang, quy mô 2.580 căn; Dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp Bình Hòa, quy mô 889 căn; Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá quy mô 98 căn và Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm quy mô 294 căn nhà ở xã hội thấp tầng (hoàn thành 69 căn).

Hiện tại chưa tiếp tục thực hiện do chủ đầu tư xin đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội (tổng số 294 căn nhà ở xã hội thấp tầng chuyển sang nhà ở thương mại).