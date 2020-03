An Giang cách ly tập trung 7 người cùng chuyến bay với bệnh nhân 61

Chiều nay (18/3), ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho biết, qua rà soát, tỉnh An Giang có 18 công dân đi trên chuyến bay VJ826 cùng với bệnh nhân thứ 61 (dương tính với virus SARS-CoV-2 từ Malaysia về Việt Nam)

Hiện nay tỉnh An Giang đã thực hiện cách ly tập trung 7 người tiếp xúc gần (F1) tại Đại đội Bộ binh 6 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đóng tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); 11 người còn lại đang được cách ly và theo dõi y tế tại nhà theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.



Theo ông Trương Minh Thuần, sau khi có thông báo của Bộ Y tế về việc tìm những người đi trên chuyến bay VJ826 cùng với bệnh nhân bị dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 61, từ Malaysia về Việt Nam, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương và cơ quan liên quan tiến hành rà soát, nắm danh sách những công dân An Giang đi cùng chuyến bay VJ826 để tiến hành cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Hiện nay, cả 18 người này đều có sức khỏe tốt, không có các triệu chứng ho, nóng sốt.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương rà soát, lập danh sách những người có tiếp xúc gần (F2, F3) với những người đang được cách ly tập trung tại Đại đội Bộ binh 6 để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Song song với đó, tỉnh này cũng đã làm việc với Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang để hướng dẫn các vị giáo cả về về việc phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền bà con thực hiện giữ vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế khi đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc chỗ đông người cũng như việc đi lễ ở các thánh đường nhằm phòng, chống, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng./.