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An Giang đẩy nhanh xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN

Thứ Hai, 17:34, 22/06/2026
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VOV.VN - Hơn 30.000 phần mộ liệt sĩ tại An Giang hiện còn thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, địa phương đang đẩy mạnh lấy mẫu ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Chiều nay (22/6), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

an giang day nhanh xac dinh danh tinh liet si bang giam dinh adn hinh anh 1
Hội nghị trực tuyến triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”
an giang day nhanh xac dinh danh tinh liet si bang giam dinh adn hinh anh 2
Đội K92, Bộ CHQS tỉnh An Giang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 35.945 phần mộ, trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập Tổ Công tác liên ngành và 2 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung được chọn làm điểm để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến trong hai ngày 30/6 và 1/7/2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy 37 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.

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Ngày những liệt sĩ vô danh được gọi lại tên mình

VOV.VN - Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, những liệt sĩ chưa xác định danh tính đã dần được trở về với gia đình nhờ công nghệ ADN. Từ những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt ấy, “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Quân khu 9 đang tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho hàng chục nghìn anh hùng liệt sĩ.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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