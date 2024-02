An Giang kiểm điểm 29 tập thể và 126 cán bộ, công chức

VOV.VN - Ngày 21/2, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký báo cáo số 128 về việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1522, ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó UBND tỉnh An Giang đã kiểm điểm 29 tập thể và 126 cán bộ, công chức vi phạm.