Bốn ngày sau trận lũ ngày 12/11, khi nước đang rút, vợ chồng ông Bùi Xuân Hiến, ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân, lại tất bật dọn dẹp vườn tược bị rác bao phủ, dựng lại hàng rào bị dòng nước cuốn đổ. Trận lũ đi qua để lại những thiệt hại bên ngoài, còn căn nhà mới được xây từ "Chiến dịch Quang Trung" vẫn nguyên màu sơn mới. Với nền mới được thiết kế cao 1,2m so với nhà cũ, lũ năm đã dừng trước hiên nhà, không thể gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng sinh hoạt của gia đình ông. Theo ông Hiến, kể cả lũ có lớn hơn nữa, gia đình ông vẫn còn một căn gác để trụ lại.

Vợ chồng ông Hiến (đứng phía trong) phấn khởi khi được sống trong ngôi nhà khang trang, kiên cố từ “Chiến dịch Quang Trung”.

“Lũ hôm 12/11 vừa rồi nước chưa ngập vào nhà do nhà mới xây có móng cao hơn. Dù nước có tràn vào nhà thì hai vợ chồng tôi vẫn có thể lên gác xép kiên cố trú tránh, rất đảm bảo an toàn. Có nhà mới khang trang, vợ chồng tôi yên tâm an cư sinh sống trong nhà", ông Hiến phấn khởi cho hay.

Dọc Quốc lộ 29 và Quốc lộ 1A, các xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân và phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk từng là những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025. Hàng chục nghìn ngôi nhà chìm sâu trong nước, hàng trăm căn bị đổ sập, hàng nghìn căn hư hỏng và đã được xây lại nhờ "Chiến dịch Quang Trung". Trận lũ mới đây, các căn nhà đã cho thấy giá trị an sinh to lớn.

Trong trận lũ mới nhất hôm 12/11, bà Siên ở phường Đông Hoà, đã đưa đồ đạc lên gác để tránh lũ.

Bà Nguyễn Thị Siên, một người neo đơn ở Khu phố Phú Lương, phường Đông Hoà, bộc bạch: “Ngày 12/11 vừa qua lại xuất hiện lũ dữ, nhưng nhà mới được hỗ trợ trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc có nền cao, lại có gác nên không bị ngập. Lũ xuống, mình đưa đồ lên cao, rồi lên tránh lũ rất an toàn. Mình là người neo đơn, không con cái, chồng con, Nhà nước hỗ trợ mình ở một mình mừng lắm, an tâm sinh sống.”

Trận mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk, với tổng giá trị ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. Trước những mất mát đó, Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”, hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 170 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng, bên cạnh nguồn lực đóng góp của gia đình và các nhà hảo tâm. Tại Đắk Lắk, hơn 600 căn nhà được xây mới, gần 200 căn được sửa chữa.

Ông Nguyễn Hưng Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hoà cho biết, những “ngôi nhà Quang Trung thần tốc” đã giúp công tác phòng chống thiên tai ở địa phương trở nên chủ động hơn.

Nhà tránh lũ trong “Chiến dịch Quang Trung” ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang cho thấy khả năng phòng, tránh lũ vượt trội.

“Việc được xây dựng lại nhà mới kiên cố sẽ giúp bà con ổn định cuộc sống. Đồng thời, khi có thiên tai lũ lụt xảy đến cũng giảm bớt thiệt hại, không phải tổ chức sơ tán hay di dời dân khi thiên tai mới xảy đến", ông Nguyễn Hưng Anh Kiệt khẳng định.

Từ những căn nhà được dựng lên sau trận lũ lịch sử hồi cuối năm ngoái, người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk hôm nay đã có thêm điểm tựa vững chắc trước thiên tai. Giá trị của “Chiến dịch Quang Trung thần tốc” không chỉ là giúp hàng trăm hộ dân có nơi ở mới, ổn định cuộc sống sau mất mát, mà còn nâng cao năng lực thích ứng thiên tai của cả cộng đồng. Những ngôi nhà kiên cố ấy đang chở che người dân, giúp bà con yên tâm gây dựng cuộc sống .