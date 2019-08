Ấn tượng những “bóng hồng thép” trên đường phố Quảng Ninh

Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với thành phố Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh tăng đột biến, kéo theo áp lực về lượng người và phương tiện gia tăng đáng kể. Thế nhưng, ở Hạ Long rất hiếm khi xảy ra tắc đường ở khu vực trung tâm. Để có được kết quả này không thể không kể đến công sức của những những cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông (CSGT), đặc biệt là “những bông hồng ngã tư đường phố”- cách mà người dân gọi trìu mến đối với những nữ cảnh sát giao thông đang ngày ngày tham gia điều tiết, phân luồng giao thông tại thành phố du lịch xinh đẹp này.

Cứ vào cao điểm buổi sáng và chiều, những nữ chiến sĩ của Đội CSGT Công an thành phố Hạ Long lại ngay ngắn và chỉn chu trong bộ quân trang bắt đầu ca làm việc của mình.

Như thường lệ, cứ vào cao điểm buổi sáng và chiều, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hiền (Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hạ Long) lại ngay ngắn và chỉn chu trong bộ quân trang bắt đầu ca làm việc của mình. Nhiệm vụ của chị cùng với các đồng đội là hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông tại ngã 5 Cột Đồng Hồ đến Ngã tư Kênh Liêm, khu vực Hòn Gai, thành phố Hạ Long.

Đã 13 năm chị Hiền làm công việc này. Giữa nườm nượp người và xe, các chị tập trung thực hiện từng động tác điều hướng dứt khoát và mạch lạc, mỗi hồi còi lệnh dứt khoát vang lên, từng đoàn xe lại nhịp nhàng nối đuôi nhau qua ngã tư, hoặc dừng lại ngay ngắn trật tự trước vạch sơn dành cho người đi bộ. Mặc cho khói bụi từ xe cộ hay nắng mưa bất thường, những nữ Cảnh sát giao thông vẫn cần mẫn với công việc thường nhật của mình.

Sự xuất hiện của các nữ CSGT ở các chốt giao thông trọng điểm dường như làm cho không khí giao thông thành phố Hạ Long trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nở nụ cười sau ca trực mặc dù bộ cảnh phục đã thấm đẫm mồ hôi, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hiền, nói: “Chúng tôi thường xuyên làm nhiệm vụ ở đây vào các giờ cao điểm, sáng từ 6h30 đến 8h, chiều là từ 16h30 đến 18h. Chúng tôi làm nhiệm vụ ở đây thì cũng không có gì trở ngại lớn lắm, đôi khi cũng có một vài trường hợp nhưng cũng đều giải quyết ổn thỏa. Ban đầu về công việc cũng hơi bất cập một chút, nhưng mà dần dần cũng được sự thông cảm, giúp đỡ của gia đình, cơ quan cũng tạo điều kiện thì chúng tôi cũng dần dần sắp xếp được. Vì yêu cầu, nhiệm vụ của công việc thôi, tất cả mọi người đều vất vả như thế nên yêu công việc thì tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục”.

Sự xuất hiện của các nữ CSGT ở các chốt giao thông trọng điểm dường như làm cho không khí giao thông thành phố Hạ Long trở nên nhẹ nhàng hơn. Không ít thì nhiều, người tham gia giao thông cũng vì những “bông hồng" như thế mà tự giác hơn, không lấn làn hay nôn nóng mà đi quá vạch quy định khi tham gia giao thông.

Bên dòng người xe hối hả, khi những người phụ nữ khác đang tất bật trở về gia đình để làm mẹ làm vợ, những nữ chiến sĩ vẫn luôn bám đường để đảm bảo hành lang giao thông thông thoáng. Đại úy Hiền tâm sự có những ngày cao điểm hay có sự kiện phải về muộn, không chỉ riêng chị mà nhiều cán bộ nữ khác trong đội phải gửi con nhờ nhà người dân ở ngã tư để thực hiện xong nhiệm vụ, chỉ khi lưu lượng phương tiện đã thưa thì mới đón con về nhà. Những hành xử đầy sự dịu dàng, quan tâm với người đi đường của nữ CSGT đã làm cho hình ảnh về người CSGT trở nên gần gũi và thân thuộc hơn đối với người dân và du khách.

Chị Nguyễn Thị Tươi, người dân ở ngã tư Cột đồng hồ chia sẻ: "Tôi cũng đồng cảm với họ, thấy họ nắng nôi vất vả mà đến giờ trông con phải đứng làm việc nên mình có thể giúp họ được cái gì thì giúp thôi, trông con cho các cô ấy chẳng hạn tại vì cũng không có gì to tát lắm".

Là lái xe lâu năm rồi, nhưng thường xuyên tôi chỉ nhìn thấy đàn ông là CSGT, nhưng bây giờ tất cả ngã 3, ngã 4 trên đường có những lúc tôi đi tôi nhìn thấy những cô gái mặc quần áo CSGT đứng, mà một người chiến sỹ công an là nữ đứng ở đó thì lái xe bao giờ người ta nhìn người ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn cả. Thực sự thì bây giờ mình lái xe một ngày đã vất vả rồi, tham gia giao thông mệt mỏi quá thì nhìn thấy người ta cũng cảm thấy dễ chịu và yêu đời hơn”, anh Lý Duy Anh, một tài xế ở Hạ Long cho biết.

Hình ảnh những nữ cảnh sát duyên dáng với trang phục vàng, găng tay trắng muốt cùng chiếc gậy chỉ huy giao thông.

Tổ công tác xử lý và hướng dẫn giao thông Công an thành phố Hạ Long có 9 người thì 8 người là nữ. Đại úy Phạm Hữu Minh, Tổ trưởng tự hào khi nói về những nữ đồng nghiệp của mình: “Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ rất tốt, đúng các điều lệnh của Công an nhân dân. Về công việc do các đồng chí là phụ nữ nên cũng có nhiều khó khăn, trong đó chuyện gia đình, nhiều lúc cũng liên quan đến cả sắc đẹp tuy nhiên các đồng chí đều khắc phục được khó khăn, và thường xuyên có mặt vào các giờ cao điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại khu vực”.

Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông, họ còn hoàn thành tốt nhiệm vụ hành chính công khi trở về đơn vị làm công tác phụ trách hồ sơ, xử lý vi phạm.

Thiếu tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hạ Long, cho biết: “Chúng tôi phân công các đồng chí nữ CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông,cho dù thời tiết có nắng, giá rét, mưa thì những nữ đồng chí CSGT vẫn bám đường, bám chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thành phố Hạ Long là thành phố du lịch, các đồng chí nữ CSGT luôn nở nụ cười thân thiện đối với những người tham gia giao thông, khách du lịch trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng đã tập huấn cho tất cả các đồng chí nữ cảnh sát về tất cả các tình huống phức tạp có thể xảy ra, để làm sao luôn chủ động, xử lý nhanh gọn và an toàn”.

Hình ảnh những nữ cảnh sát duyên dáng với trang phục vàng, găng tay trắng muốt cùng chiếc gậy chỉ huy giao thông đã gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người dân và du khách đi đến với thành phố du lịch này. Đó là niềm động lực to lớn để những chiến sĩ nữ CSGT nói riêng, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung vẫn ngày ngày thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự giao thông trên địa bàn, góp phần không nhỏ để xây dựng hình ảnh “Nụ cười Hạ Long thân thiện, mến khách”./.

