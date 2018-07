Ảnh: Hiện trường khu vực máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An

Chiếc máy bay Su-22 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân cất cánh luyện tập từ Thanh Hóa, qua làng Dừa, Nghĩa Đàn, Nghệ An thì gặp nạn. Khu vực khói bốc lên cao được cho là nơi chiếc máy bay quân sự gặp nạn. Ảnh Vietnamnet Khu vực máy bay rơi cách khu dân cư vài trăm mét, không có nhà cửa và không có người dân bị thương. Ảnh do độc giả cung cấp. Theo tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, lúc 11 giờ 16 phút ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Ảnh: Vienamnet Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: Pháp luật TPHCM. Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phôi hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Ảnh: Pháp luật TPHCM. Hiện các cơ quan chức năng của quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tiếp cận hiện trường tìm kiếm hai phi công. Ảnh: Tiền Phong Trên đường vào hiện trường tập trung rất nhiều xe chuyên dụng cứu hộ, và xe quân đội. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng đang tìm cách vào hiện trường vụ rơi máy bay Su-22. Ảnh: Tiền Phong Tại địa bàn xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn trời đang có mưa, đường giao thông đi vào hiện trường khó khăn. Các đơn vị chức năng của tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân bảo vệ hiện trường. Ảnh: Pháp luật TPHCM. Lực lượng chức năng đang phong tỏa đường vào hiện trường. Ảnh: Pháp luật TPHCM. 55d15970525446f5625c1e85b48c0b67/5b5c2c3c/2018_07_26/QXMCWBpLLqo/roimaybaynghean1402_1.mp4

