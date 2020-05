Ảnh: Học sinh đi học trở lại, các trường ưu tiên phòng chống dịch

Ghi nhận tại trường THPT Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, từ 6 giờ sáng, thầy cô giáo đã đến trường để đón học sinh trở lại lớp . Thầy Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng trường đã ra cổng đón và dặn dò học sinh biện pháp phòng chống Covid-19.

Thực hiện hướng dẫn của trường, học sinh trường THPT Trịnh Hoài Đức giữ khoảng cách an toàn để đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Cô giáo trường Mầm non Bác Học T.Edison ở thành phố Thủ Dầu Một ra tận cổng trường đón học sinh vào lớp học.