Ảnh hưởng bão số 3 (Sơn Tinh): Bắc Trung bộ mưa vừa đến mưa to

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều và tối nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to (30-70mm), ở Thái Bình đã có gió giật cấp 6.