Ảnh hưởng không khí lạnh, từ TT Huế-Bình Thuận có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 31/12, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to,…

Dự báo, ngày và đêm 1/1/2019, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Bình Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ, có nơi trên 150mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Trong 3-6 giờ qua, một số nơi thuộc các tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Suối sung 67mm; Đập Kiều: 57mm, Đá Trải: 40mm.

Nhận định trong 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến từ 30-40mm, cục bộ có nơi 60mm.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và đô thị ở tỉnh Khánh Hòa đặc biệt là huyện Vạn Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1./.

