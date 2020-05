Ảnh: Khảo sát hiện trường, tìm nguyên nhân vụ sập tường ở Đồng Nai

Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng cùng lãnh đạo Cục An toàn Lao động, đại diện Bộ Công an, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai và một số ngành có chuyên môn đã có buổi khảo sát hiện trường vụ tại nạn trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. (Ảnh:Hiện trường vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 14/5 tại công trường xây tường bao nhà xưởng của công ty cổ phần AV Healthcare làm 10 người chết, 15 người bị thương."