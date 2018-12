Ảnh: Người dân Lai Châu gồng mình chống chọi với giá rét

Trong sáng nay nền nhiệt ở bản Giang Ma (huyện Tam Đường) địa phương ở độ cao khoảng 1.200 mét so với mực nước biển đã xuống ở mức 7 độ C, bị bao phủ bởi sương mù và mưa nặng hạt. Thế nhưng gạt đi những trở ngại của thời tiết, với bản chất cần cù chịu khó, bà con vẫn đang duy trì cuộc sống sinh hoạt đời thường. Các phiên chợ vẫn tấp nập người qua lại, nhiều người dân chống chịu với giá rét bằng cách mặc thêm nhiều lớp quần áo, đi ủng để buôn bán mưu sinh. Hiện nay nhiều bản làng vùng cao tại Lai Châu vẫn còn gặp khó khăn, do đó hầu hết trẻ em đều thiếu thốn quần áo ấm trong đợt rét đậm này. Cách chống rét duy nhất là đốt lửa sưởi ấm. Trong đợt rét đậm này chính quyền các địa phương cũng đã tuyên truyền tới người dân hạn chế đi lại ngoài trời trong những thời điểm nền nhiệt xuống thấp. Bên cạnh đó, chính quyền cũng yêu cầu các cơ sở y tế địa phương đặc biệt quan tâm tới sức khỏe của trẻ nhỏ trong đợt rét cao điểm này. Rét đậm, rét hại bao phủ cũng đang gây khó khăn cho hoạt động chăm nuôi của bà con. Rút kinh nghiệm từ năm trước, địa phương bị thiệt hại gần 1.000 con gia súc, nhiều gia đình mất trắng tài sản trong mấy ngày rét, năm nay tỉnh Lai Châu đã có văn bản sớm từ đầu vụ rét, chỉ đạo các địa phương chủ động hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn thô, tỉnh và chế chắn chuồng trại để bảo vệ gia súc.

