Ảnh: Vỉa hè ở Hà Nội lát đá "độ bền 70 năm", sau 2 năm đã... vỡ vụn

Gần 2 năm trước, một số tuyến phố ở Hà Nội, trong đó có đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) được lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên có kết cấu bền vững, độ bền 50-70 năm. Theo ghi nhận, đến nay, vỉa hè đường Nguyễn Trãi được lát đá tự nhiên đều xuất hiện tình trạng xuống cấp, cả hàng dài vỉa hè nhan nhản vết nứt, vỡ gạch, bề mặt vỉa hè lồi lõm, lởm chởm. Nhiều đoạn vỉa hè bong tróc đá thành hố tại đoạn gần trụ sở Công an TP Hà Nội cơ sở 2 (số 27 Trần Phú). Trước địa chỉ 123 Trần Phú, đá lát vỉa hè bị nứt với diện tích khá lớn. Gạch lát vỉa hè bong tróc, vỡ vụn gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp tới người đi bộ. Một người bán nước trên đường Nguyễn Trãi cho hay: "Gạch lát bằng đá tự nhiên bong vỡ một phần do chất lượng gạch, một phần do xe máy đi lên vỉa hè tràn lan, phần nữa nền vỉa hè sụt lún tạo nên độ vênh nứt là phải thôi". Vỉa hè đoạn dưới chân cột nhà ga Quang Trung tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng trong tình cảnh tương tự. Trước đó từ cuối năm 2016, nhiều quận nội thành Hà Nội đã cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm; trong đó tuyến phố đầu tiên là Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), rồi tới Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng... Thông báo kết luận Thanh tra thành phố đưa ra vào tháng 2/2018 nêu, trong thiết kế mẫu, loại đá dùng trong bê tông lót nền hè không thống nhất dẫn đến các dự án sử dụng kích thước đá khác nhau, ảnh hưởng chất lượng; thiếu hướng dẫn chung về quy trình thi công, nghiệm thu các kết cấu hè có lát đá; một số mẫu đá lát hè không đảm bảo theo thiết kế là 40 cm.

Gần 2 năm trước, một số tuyến phố ở Hà Nội, trong đó có đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) được lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên có kết cấu bền vững, độ bền 50-70 năm. Theo ghi nhận, đến nay, vỉa hè đường Nguyễn Trãi được lát đá tự nhiên đều xuất hiện tình trạng xuống cấp, cả hàng dài vỉa hè nhan nhản vết nứt, vỡ gạch, bề mặt vỉa hè lồi lõm, lởm chởm. Nhiều đoạn vỉa hè bong tróc đá thành hố tại đoạn gần trụ sở Công an TP Hà Nội cơ sở 2 (số 27 Trần Phú). Trước địa chỉ 123 Trần Phú, đá lát vỉa hè bị nứt với diện tích khá lớn. Gạch lát vỉa hè bong tróc, vỡ vụn gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp tới người đi bộ. Một người bán nước trên đường Nguyễn Trãi cho hay: "Gạch lát bằng đá tự nhiên bong vỡ một phần do chất lượng gạch, một phần do xe máy đi lên vỉa hè tràn lan, phần nữa nền vỉa hè sụt lún tạo nên độ vênh nứt là phải thôi". Vỉa hè đoạn dưới chân cột nhà ga Quang Trung tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng trong tình cảnh tương tự. Trước đó từ cuối năm 2016, nhiều quận nội thành Hà Nội đã cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm; trong đó tuyến phố đầu tiên là Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), rồi tới Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng... Thông báo kết luận Thanh tra thành phố đưa ra vào tháng 2/2018 nêu, trong thiết kế mẫu, loại đá dùng trong bê tông lót nền hè không thống nhất dẫn đến các dự án sử dụng kích thước đá khác nhau, ảnh hưởng chất lượng; thiếu hướng dẫn chung về quy trình thi công, nghiệm thu các kết cấu hè có lát đá; một số mẫu đá lát hè không đảm bảo theo thiết kế là 40 cm.