Ảnh: Xem cán bộ, chiến sỹ Công an trổ tài gói bánh chưng

Hội thi diễn ra sáng 24/1. Tham dự hội thi có 9 đội với hơn 300 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ các phòng, đơn vị trực thuộc của Công an tỉnh Điện Biên. Trong phần thi gói bánh chưng, mỗi đoàn cử 6 vận động viên tham gia. Trong thời gian tối đa 60 phút phải gói tối thiểu 25 chiếc bánh chưng từ các nguyên liệu tự chuẩn bị. Bánh chưng sau khi gói, luộc chín sẽ được Ban Tổ chức niêm phong, sang ngày 25/1 các đội sẽ nhận lại bánh, tiến hành trang trí, trưng bày, thuyết trình để Ban giám khảo chấm điểm. Đối với phần thi giã bánh dày, mỗi đoàn có 4 vận động viên tham gia, trong 15 phút phải hoàn thành xong 10 chiếc bánh dày có đường kính 15cm/chiếc. Ban giám khảo sẽ chấm theo tiêu chí chất lượng bánh thơm ngon, mịn, đủ số lượng, thời gian làm nhanh nhất. Kết thúc hội thi, toàn bộ số bánh chưng và bánh dày sẽ được mang tặng học sinh Làng trẻ SOS và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ngoài ra, các môn thể thao và trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy và bịt mắt bắt lợn cũng được các vận động viên tham gia nhiệt tình… Hội thi là hoạt động thường niên do Công an tỉnh Điện Biên tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc mỗi dịp tết đến, xuân về, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Hội thi là hoạt động thường niên do Công an tỉnh Điện Biên tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc mỗi dịp tết đến, xuân về, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

