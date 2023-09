Áp thấp nhiệt đới di chuyển tốc độ 10-15km/h, cách Đà Nẵng khoảng 250km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 22h ngày 25/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng: phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông và phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông; vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc của Quảng Ngãi.

(Nguồn: ncmhf)

10h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h trên đất liền từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng: phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông và phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông; vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc của Quảng Ngãi.

22h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Viêt-Lào. Gió mạnh cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên biển: Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Từ chiều 25/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ chiều tối 25/9, ở Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trên đất liền: Từ tối 25/9 đến sáng 26/9, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc của Quảng Ngãi đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sâu trong đất liền và khu vực Quảng Bình có gió giật cấp 6-7.

Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Giữa Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sóng biển cao 2,0-3,5m.

Từ chiều 25/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm) sóng cao dần lên 2,0-3,0m.

Từ chiều tối 25/9, ở Vịnh Bắc Bộ sóng cao dần lên 1,5-2,5m.

Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nơi trên 350mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.