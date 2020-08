Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Hiện nay (01/8), dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông có vị trí tâm lúc 01h ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên từ hôm nay đến đêm 02/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Trong ngày và đêm nay (01/8), ở các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều nay (01/8) đến ngày 05/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ nay đến đêm 02/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng khu vực Bắc Tây Nguyên 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và dông, từ chiều nay (01/8) đến ngày 03/8 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.