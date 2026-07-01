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Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về khu vực Hoàng Sa

Thứ Tư, 14:33, 01/07/2026
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VOV.VN - Hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.
2. D

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Ap thap nhiet doi tren bien Dong huong ve khu vuc hoang sa hinh anh 1
Hiện trạng áp thấp nhiệt đới.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

thoi_tiet_hom_nay.jpg

Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới gió mạnh, sóng lớn trên biển vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2,0-3,0m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3,0-4,0m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

PV/VOV.VN
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