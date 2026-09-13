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Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Trị gây mưa lớn

Chủ Nhật, 17:46, 13/09/2026
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VOV.VN - Chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39-49 km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao khoảng 3m. Đồng Hới (Quảng Trị) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ tối 12-13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to. Riêng Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Một số điểm mưa lớn như Tà Long (Quảng Trị) 480mm, Ba Nang (Quảng Trị) 397mm, Tà Lương (thành phố Huế) 396mm.

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Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 17h00 ngày 13/9.

Trong tối và đêm 13/9, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị, chiều tối và tối 13/9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông

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Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới.

Từ chiều tối 13-15/9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Trong đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 14 đến 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trong thời gian áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng.

PV/VOV.VN
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