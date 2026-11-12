Ba bãi rác quá tải, người dân Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk lo ô nhiễm môi trường

Bãi rác gần nghĩa trang thôn Hòa Tiến 3, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk được hình thành từ năm 2018, có diện tích khoảng 4.000 m². Sau nhiều năm hoạt động, lượng rác tập kết ngày càng lớn, trong khi xung quanh bãi rác là đất sản xuất của người dân. Đáng lo ngại, tình trạng đốt rác phát sinh khói, cùng với nước rỉ rác chảy tràn, thẩm thấu ra khu vực canh tác khiến nhiều hộ dân lo lắng. Một số diện tích cà phê, sầu riêng xuất hiện tình trạng vàng lá, chết cành, thối rễ.

"Vườn cây của gia đình nhà tôi nằm sát bãi rác, khi mùa nắng lên, bãi rác đốt khói, khói mù cả mấy tháng trời không quang hợp được, cho nên cháy lá và chết cành. Đến khi mưa xuống, nước trong bãi rác không được xử lý bề mặt nên ngấm vào trong đất rồi thẩm thấu ra ngoài rẫy. Giờ cây lại tiếp tục chết từ dưới gốc, hư rễ, nên gây thiệt hại rất lớn cho bà con làm ăn ở đây”, có vườn cây nằm sát khu vực bãi rác, anh Võ Văn Chung, ở thôn Hòa Tiến 3, cho biết.

Bãi rác gần nghĩa trang thôn Hòa Tiến 3, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đang gây ô nhiễm khiến người dân lo lắng.

Cách đó không xa, vườn sầu riêng 60 cây của anh Mai Duy Hưng, trồng từ năm 2019, đến năm 2025 đã bắt đầu cho thu bói. Riêng vụ thu hoạch năm ngoái, gia đình thu được khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, nhiều cây có dấu hiệu chết dần, khiến nguồn thu bị ảnh hưởng.

Anh Hưng lo ngại tình trạng khói đốt rác là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại cho vườn cây. “Từ năm 2019 đến năm 2025, diện tích cây trồng của gia đình vẫn bình thường. Đến năm 2026, sau khi sáp nhập xã, lượng rác đưa vào đây quá nhiều nên đã cháy và gây khói, khói mù mịt. Tôi có hỏi một số đơn vị cung cấp về bảo vệ thực vật thì họ bảo là không quang hợp được”.

Phụ phẩm nông nghiệp, nhất là vào mùa thu hoạch sầu riêng gây áp lực lớn về xử lý rác thải.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, việc tập kết nhiều loại chất thải khác nhau tại các bãi rác còn khiến người dân lo ngại về vệ sinh môi trường. Rác sinh hoạt, vỏ sầu riêng và cả xác động vật chết được phản ánh xuất hiện tại khu vực tập kết, phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng.

Ông Nguyễn Đức Trọng, ở thôn 4A, xã Krông Pắc, bức xúc: “Có cả heo chết do dịch bệnh bị vứt ở bãi, rác cứ để như vậy khiến khu vực này rất ô nhiễm rất là ảnh hưởng. Nhờ chính quyền ở cấp tỉnh, cấp xã giải quyết bãi rác giùm chúng tôi chứ để càng ngày là ô nhiễm lắm, đấy, đi ngang ra là thối chịu không nổi.”

Người dân cho rằng tình trạng ô nhiễm do đốt rác và nước rỉ rác từ các bãi rác ảnh hưởng đến khu vực sản xuất liền kề.

Xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk hiện có 3 bãi rác gồm Hòa An, Hòa Tiến và bãi rác thuộc khu vực thị trấn Phước An cũ, nay ở thôn Phước An 5. Cả 3 điểm đều đã quá tải ở những mức độ khác nhau. Trong đó, bãi rác Phước An 5 đã quá tải hàng chục năm, vẫn phải tiếp tục tiếp nhận rác trong thời gian chuyển tiếp.

Bãi rác Hòa An hiện vẫn đang sử dụng, lượng rác chưa vượt tải nhiều. Riêng bãi rác Hòa Tiến 3, tình trạng quá tải kéo dài, tác động đến khu vực đất sản xuất liền kề đang là vấn đề người dân đặc biệt quan tâm.

Nông dân cạnh khu vực bãi rác thôn Hoà Tiến lo lắng khi cây trồng ngày càng vàng úa, kém phát triển.

Áp lực xử lý rác càng lớn khi địa phương phát sinh lượng lớn chất thải sinh hoạt và phụ phẩm nông nghiệp, nhất là vào mùa thu hoạch sầu riêng. Trong khi đó, các bãi chôn lấp hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu xử lý, việc kiểm soát nước rỉ rác, khói và mùi hôi còn nhiều khó khăn.

Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã kiểm tra thực tế, ghi nhận một số cây trồng quanh khu vực bãi rác có hiện tượng chết và tổ chức kiểm đếm để xác định thiệt hại. Xã đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ nguyên nhân. “Qua kiểm tra thực tế, một số cây trồng khu vực xung quanh bãi rác có hiện tượng chết, xã đã kiểm đếm số lượng cây bị thiệt hại và đang đề nghị cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân. Nếu xác định thiệt hại thực sự do nguồn thải từ bãi rác gây ra, địa phương sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phương án hỗ trợ người dân".

Bãi rác Phước An 5 đã quá tải hàng chục năm, vẫn phải tiếp tục tiếp nhận rác trong thời gian chuyển tiếp.

Để giải quyết tình trạng quá tải, xã Krông Pắc đang triển khai dự án khu xử lý rác thải tập trung mới trên diện tích gần 6 ha, phấn đấu hoàn thành thủ tục, thi công và đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2026. Trong thời gian chờ công trình, địa phương tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát môi trường tại bãi rác tạm, đồng thời nghiên cứu phương án di chuyển rác tồn đọng và xử lý ô nhiễm tại các bãi cũ.

Việc sớm đưa khu xử lý rác tập trung vào hoạt động ở xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các bãi rác hiện hữu trên địa bàn xã. Tuy nhiên, trước mắt, người dân mong muốn chính quyền kiểm soát chặt tình trạng đốt rác, nước rỉ rác và mùi hôi; đồng thời sớm công bố kết quả kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cây trồng bị thiệt hại. Bởi nếu những tồn tại tại các bãi rác cũ không được xử lý kịp thời, nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân vẫn còn hiện hữu.