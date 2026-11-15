Bà con vùng cao Tây Giang, Đà Nẵng trồng cây ba kích, đẳng sâm bảo tồn gen bản địa

Đầu năm 2023, anh Nguyễn Văn Sao trồng 10.000 cây ba kích trên diện tích hơn 6 ha đất của gia đình. Sau hơn 3 năm chăm sóc, vườn ba kích của anh Sao hiện còn khoảng 8.000 gốc. Những củ lớn đã đạt trọng lượng khoảng 5 lạng, phổ biến từ 3 lạng đến 4 lạng.

Ông Nguyễn Văn Sao, ở thôn A grồng, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng cho biết, phải mất khoảng 5 năm, cây ba kích mới cho thu hoạch, đồng nghĩa người trồng cần đầu tư công sức và duy trì nguồn vốn trong thời gian dài: “Mục đích của tôi là vừa bảo tồn, tiếp tục nhân giống để trồng cho vườn mình. Nếu có giống cung cấp được cho bà con thì càng tốt. Thứ hai là tiếp tục lưu củ ba kích tầm 5 năm, 6 năm để dược tính được cao hơn và khả năng giá thành cũng hơn”.

Vườn ba kích hy vọng là sinh kế thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Tây Giang

Cây ba kích từ 5 năm tuổi trở lên có trọng lượng trung bình khoảng 2 cây /1 kg. Hiện nay, giá bán ba kích tươi tại vườn dao động từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/1 kg. Với giá bán như hiện nay, cây ba kích mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con vùng cao. Tuy nhiên, để cây ba kích phát triển bền vững và nhân rộng, cần có sự định hướng trong tổ chức sản xuất và đẩy mạnh kết nối thị trường tiêu thụ.

Những củ ba kích trồng để nhân giống của anh Nguyễn Văn Sao

Tại xã Tây Giang, việc phát triển dược liệu bản địa được địa phương xác định là hướng đi khai thác lợi thế tự nhiên, tạo sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng cho biết, cùng với ba kích, đẳng sâm cũng được địa phương quan tâm phát triển, từng bước gắn vùng nguyên liệu chế biến và xây dựng sản phẩm OCOP: “Trước hết, phải tiếp tục tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất chế biến nhiều sản phẩm sâu hơn. Từ đó có cơ sở để kêu gọi các nhà đầu tư, các đơn vị chuyên làm công tác quảng bá sản phẩm, giúp cho xã Tây Giang có thể đưa sản phẩm ra bên ngoài, để bà con nhân dân tiêu thụ được sản phẩm và nâng cao thu nhập”.

Rượu ngâm củ ba kích của bà con xã Tây Giang

Hiện nay, việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhằm nâng cao giá trị dược liệu. Việc mở rộng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm từ cây ba kích và đẳng sâm không chỉ góp phần xác lập rõ nguồn gốc xuất xứ, mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe về quản lý chất lượng, kiểm soát nhãn hiệu cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến thời điểm này, xã Tây Giang có 4 dòng sản phẩm chính được cấp văn bằng bảo hộ, bao gồm sản phẩm tươi, rượu, cao và trà chiết xuất từ đẳng sâm, ba kích.

Ông Lương Đức Toàn, Trưởng Bộ môn Sử dụng đất, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Tập trung phát triển cây ba kích ở khu vực Tây Giang và A Vương thì sẽ phù hợp nhất, còn đẳng sâm là cây có yêu cầu sinh thái rất đặc thù, đó là nhiệt độ lạnh. Ở khu vực này, nhiệt độ lạnh phải ở độ cao từ 1000m trở lên, tối thiểu cũng phải 900m. Vậy điều kiện sinh thái quan trọng nhất, phù hợp nhất đối với cây đẳng sâm là xã Hùng Sơn, đấy là vùng điều kiện quan trọng nhất. Bên cạnh đó, người dân cũng phải nhân giống từ nguồn cây đẳng sâm mà nó tồn tại trong tự nhiên từ trước đến nay”.

Cây ba kích phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên ở vùng cao Tây Giang

Hành trình đưa các loại cây ba kích, đẳng sâm Tây Giang, thành phố Đà Nẵng trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu trên thị trường là bước đi đúng hướng trong phát triển kinh tế đại ngàn. Mối liên kết bốn nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp sẽ là chìa khóa then chốt để tháo gỡ bài toán đầu ra, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất. Đây không chỉ là câu chuyện nâng tầm một dòng sản phẩm OCOP, mà còn là nền tảng để người dân địa phương làm giàu từ vốn rừng bản địa.