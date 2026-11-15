English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bà con vùng cao Tây Giang, Đà Nẵng trồng cây ba kích, đẳng sâm bảo tồn gen bản địa

Chủ Nhật, 12:33, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những năm qua, bà con vùng cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng chủ động trồng, chăm sóc và nhân rộng cây dược liệu bản địa dưới tán rừng, nhiều nhất là ba kích và đẳng sâm. Cây dược liệu như ba kích, đẳng sâm được kỳ vọng tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đầu năm 2023, anh Nguyễn Văn Sao trồng 10.000 cây ba kích trên diện tích hơn 6 ha đất của gia đình. Sau hơn 3 năm chăm sóc, vườn ba kích của anh Sao hiện còn khoảng 8.000 gốc. Những củ lớn đã đạt trọng lượng khoảng 5 lạng, phổ biến từ 3 lạng đến 4 lạng.

Ông Nguyễn Văn Sao, ở thôn A grồng, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng cho biết, phải mất khoảng 5 năm, cây ba kích mới cho thu hoạch, đồng nghĩa người trồng cần đầu tư công sức và duy trì nguồn vốn trong thời gian dài:  “Mục đích của tôi là vừa bảo tồn, tiếp tục nhân giống để trồng cho vườn mình. Nếu có giống cung cấp được cho bà con thì càng tốt. Thứ hai là tiếp tục lưu củ ba kích tầm 5 năm, 6 năm để dược tính được cao hơn và khả năng giá thành cũng hơn”.

ba con vung cao tay giang, Da nang trong cay ba kich, dang sam bao ton gen ban dia hinh anh 1
Vườn ba kích hy vọng là sinh kế thoát nghèo cho đồng bào vùng cao Tây Giang

Cây ba kích từ 5 năm tuổi trở lên có trọng lượng trung bình khoảng 2 cây /1 kg. Hiện nay, giá bán ba kích tươi tại vườn dao động từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/1 kg. Với giá bán như hiện nay, cây ba kích mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con vùng cao. Tuy nhiên, để cây ba kích phát triển bền vững và nhân rộng, cần có sự định hướng trong tổ chức sản xuất và đẩy mạnh kết nối thị trường tiêu thụ.

ba con vung cao tay giang, Da nang trong cay ba kich, dang sam bao ton gen ban dia hinh anh 2
Những củ ba kích trồng để nhân giống của anh Nguyễn Văn Sao

Tại xã Tây Giang, việc phát triển dược liệu bản địa được địa phương xác định là hướng đi khai thác lợi thế tự nhiên, tạo sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng cho biết, cùng với ba kích, đẳng sâm cũng được địa phương quan tâm phát triển, từng bước gắn vùng nguyên liệu chế biến và xây dựng sản phẩm OCOP: “Trước hết, phải tiếp tục tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất chế biến nhiều sản phẩm sâu hơn. Từ đó có cơ sở để kêu gọi các nhà đầu tư, các đơn vị chuyên làm công tác quảng bá sản phẩm, giúp cho xã Tây Giang có thể đưa sản phẩm ra bên ngoài, để bà con nhân dân tiêu thụ được sản phẩm và nâng cao thu nhập”.

ba con vung cao tay giang, Da nang trong cay ba kich, dang sam bao ton gen ban dia hinh anh 3
Rượu ngâm củ ba kích của bà con xã Tây Giang

Hiện nay, việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhằm nâng cao giá trị dược liệu. Việc mở rộng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm từ cây ba kích và đẳng sâm không chỉ góp phần xác lập rõ nguồn gốc xuất xứ, mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe về quản lý chất lượng, kiểm soát nhãn hiệu cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến thời điểm này, xã Tây Giang có 4 dòng sản phẩm chính được cấp văn bằng bảo hộ, bao gồm sản phẩm tươi, rượu, cao và trà chiết xuất từ đẳng sâm, ba kích.

Ông Lương Đức Toàn, Trưởng Bộ môn Sử dụng đất, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Tập trung phát triển cây ba kích ở khu vực Tây Giang và A Vương thì sẽ phù hợp nhất, còn đẳng sâm là cây có yêu cầu sinh thái rất đặc thù, đó là nhiệt độ lạnh. Ở khu vực này, nhiệt độ lạnh phải ở độ cao từ 1000m trở lên, tối thiểu cũng phải 900m. Vậy điều kiện sinh thái quan trọng nhất, phù hợp nhất đối với cây đẳng sâm là xã Hùng Sơn, đấy là vùng điều kiện quan trọng nhất. Bên cạnh đó,  người dân cũng phải nhân giống từ nguồn cây đẳng sâm mà nó tồn tại trong tự nhiên từ trước đến nay”.

ba con vung cao tay giang, Da nang trong cay ba kich, dang sam bao ton gen ban dia hinh anh 4
Cây ba kích phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên ở vùng cao Tây Giang

Hành trình đưa các loại cây ba kích, đẳng sâm Tây Giang, thành phố Đà Nẵng trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu trên thị trường là bước đi đúng hướng trong phát triển kinh tế đại ngàn. Mối liên kết bốn nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp sẽ là chìa khóa then chốt để tháo gỡ bài toán đầu ra, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất. Đây không chỉ là câu chuyện nâng tầm một dòng sản phẩm OCOP, mà còn là nền tảng để người dân địa phương làm giàu từ vốn rừng bản địa.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng hướng tới “thủ phủ dược liệu” quốc gia năm 2050
Đà Nẵng hướng tới “thủ phủ dược liệu” quốc gia năm 2050

VOV.VN - Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định, sâm Ngọc Linh là cây chủ lực của các vùng dược liệu, gắn với bảo tồn nguồn gen, chế biến sâu, thương hiệu và chuỗi giá trị, hướng tới xây dựng “thủ phủ dược liệu” quốc gia.

Đà Nẵng hướng tới “thủ phủ dược liệu” quốc gia năm 2050

Đà Nẵng hướng tới “thủ phủ dược liệu” quốc gia năm 2050

VOV.VN - Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định, sâm Ngọc Linh là cây chủ lực của các vùng dược liệu, gắn với bảo tồn nguồn gen, chế biến sâu, thương hiệu và chuỗi giá trị, hướng tới xây dựng “thủ phủ dược liệu” quốc gia.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu
Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Đà Nẵng chuyển đổi từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo sinh kế lâu dài cho đồng bào vùng cao
Đà Nẵng chuyển đổi từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo sinh kế lâu dài cho đồng bào vùng cao

VOV.VN - Những năm gần đây, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo ở Đà Nẵng đã chuyển biến tích cực. Thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn, các địa phương đã tập trung tạo sinh kế bền vững, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vượt khó vươn lên.

Đà Nẵng chuyển đổi từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo sinh kế lâu dài cho đồng bào vùng cao

Đà Nẵng chuyển đổi từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo sinh kế lâu dài cho đồng bào vùng cao

VOV.VN - Những năm gần đây, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo ở Đà Nẵng đã chuyển biến tích cực. Thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn, các địa phương đã tập trung tạo sinh kế bền vững, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vượt khó vươn lên.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục