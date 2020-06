Ba người bị lật thuyền mất tích khi đi chơi đêm trên sông Chảy

Khoảng 19h ngày 7/6, 7 thanh niên ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai lên một chiếc thuyền nhỏ, ngược dòng sông Chảy theo hướng từ Thượng Hà – Điện Quan (Bảo Yên) tới khu vực thác Cá, thuộc thôn Cô Tông – Bản Vàng, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà (Lào Cai) chơi. Sau khi ăn uống, lên thuyền trở về đến khu vực giáp ranh hai huyện Bắc Hà – Bảo Yên thì bị lật thuyền, khiến 3 người mất tích, 4 người còn lại may mắn bơi vào bờ thoát nạn.

Hiện trường xảy ra tai nạn (ảnh: FB)

Danh tính 3 nạn nhân mất tích gồm Ma A. C., Ma A. K., Thào A. D., đều trú tại Làng Kén, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tới 23h cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương nhận được thông tin và đã khẩn trương bố trí lực lượng tìm kiếm. Đến sáng nay 8/6, thi thể 2 nạn nhân là Thào A. D. và Ma A. C. đã được tìm thấy.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà, do vụ việc xảy ra ở địa phận giáp ranh nên huyện Bắc Hà đã huy động lực lượng tại chỗ của xã Bản Cái ở gần khu vực lật thuyền nhanh chóng triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Nhận định ban đầu cho thấy, chiếc thuyền gặp nạn thuộc loại thuyền đánh cá, sức quá nhỏ so với trọng lượng của 7 người ngồi trên, quá trình thuyền di chuyển cũng không trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại./.