Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư hơn 152 tỷ trang trí cầu Cỏ May: Quá lãng phí!

Nhiều ngày qua, dư luận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang lo lắng với số tiền hàng trăm tỷ đồng nhằm mục đích trang trí cầu Cỏ May là lãng phí, trong khi nhiều công trình phục vụ dân sinh khác đang cần vốn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ.

Dư luận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang “băn khoăn” vì thông tin chính quyền đang triển khai xây dựng cầu Cỏ May nhằm mục đích trang trí, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch với tổng mức đầu tư hơn 152 tỷ đồng.

Đơn vị thi công đang tiến hành các hạng mục trang trí cầu Cỏ May.

Theo Ban quản lý công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh BRVT, cầu Cỏ May được chỉnh trang lại với thiết kế “bắt mắt” hơn cùng biểu tượng cánh chim Hải Âu, mục tiêu là nhằm đưa 2 thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa gần với nhau hơn và cũng tạo điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch.

Ban đầu công trình này có tổng mức đầu tư là khoảng 98 tỷ đồng, tuy nhiên con số này đến nay đã dội lên hơn 152 tỷ đồng. Việc tỉnh BRVT chi ngân sách quá lớn chỉ cho việc chỉnh trang làm đẹp lại cây cầu đã làm khá nhiều người dân sống trên địa bàn băn khoăn.

Trang trí cầu Cỏ May theo có hình dạng cách chim Hải âu.

Theo ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, không cần thiết phải đầu tư số tiền lớn để trang trí cầu Cỏ May, nếu nói làm điểm nhấn cho TP Vũng Tàu để thu hút du khách là chưa đúng, vì chưa chắc điểm nhấn này hình thành đã thu hút được du khách:



Ông Khánh nói: “Nếu cần thiết thì nên làm những gì cấp bách hơn, còn việc trang trí để thu hút du khách thì chưa cần lắm, nên để ngân sách làm cái gì đó cần thiết hơn. Không phải trang trí cầu Cỏ May đẹp là du khách đến đông hơn”.

Nhiều ngư dân cho rằng nên nạo vét khúc sông cầu Cỏ May thay vì trang trí.

Anh Trần Công Hải, nhà ở khu vực cầu Cỏ May chia sẻ, khi tiến hành xây dựng bộ cánh để trang trí cầu Cỏ May nhà nước đâu có tham khảo ý kiến người dân, tôi thấy việc trang trí tốn kém như thế cũng chưa cần thiết.

Anh Hải nói: “Tôi thấy tỉnh BRVT đầu tư hàng trăm tỷ đồng để trang trí cầu Cỏ May là không cần thiết, quá lãng phí. Tỉnh còn nhiều công trình cần đầu tư như nâng cấp những con đường xuống cấp, chống ngập mùa mưa hay nâng cấp các con hẻm của TP Vũng Tàu... Trong khi ngân khách còn eo hẹp mà chi số tiền lớn để trang trí cây cầu là lãng phí”.

Nhiều ngư dân ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết, hiện nay tàu thuyền ra khơi đánh bắt có những mùa phải đi ngang qua cầu Cỏ May, do cầu thấp tàu thuyền phải chờ nước cạn mới qua được. Việc đầu tư hàng trăm tỷ đồng để trang trí cầu nên dùng vào việc nạo vét khu vực cầu cho dòng chảy thông thoáng hơn.

Ông Nguyễn Văn Khanh, ngư dân xã Phước Tỉnh nói: “Tàu thuyền của ngư dân Phước Tỉnh thường ra vào qua cầu Cỏ May. Đi ra biển phải canh nước lớn vì lòng sông cạn, nước rồng thì qua khỏi cầu bị bồi nếu như thế thì dễ hư chân vịt. Bây giờ không thể sửa chữa cầu được, mong chính quyền nạo vét lòng sông cho sâu để tàu thuyền ra vào cho dễ”.

Được biết, vào háng 3/2017, nhằm chỉnh trang thiết kế cầu Cỏ May tạo điểm nhấn cho địa phương, tỉnh BRVT đã nhất trí chọn phương án thiết kế chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May theo hình dạng cánh chim Hải Âu ôm theo chiều dài của cầu Cỏ May 258m, rộng 30m, lan can cầu là bê tông cốt thép hở, kiến trúc cầu thông thường./.