Bà Rịa-Vũng Tàu: Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng đột biến

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát cao thành dịch, mặc dù đây vẫn đang là mùa khô của các tỉnh khu vực phía Nam.

Bác sĩ Nguyễn Anh Quan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, đến hết quý I/2019, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2018, với gần 1.140 người mắc sốt xuất huyết, trong đó 1 trường hợp tử vong. Tất cả 7 huyện, thị, thành phố trên địa bàn đều có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, trong đó, cao nhất là thành phố Vũng Tàu với 481 ca, chiếm 42,5%.

Nhân viên y tế đang thăm khám 1 ca sốt xuất huyết tại bệnh viện Lê Lợi

Sốt xuất huyết tại Bà Rịa Vũng Tàu gia tăng ngoài nguyên nhân do diễn tiến theo chu kỳ dịch (cách 3-4 năm thì có 1 năm tăng đột biến) thì còn do sự lưu hành của chủng vi rút gây bệnh sốt xuất huyết Dengue 2. Trước đây sốt xuất huyết chủ yếu là do vi rút Dengue 1 nhưng đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019 qua giám sát dịch bệnh lại thấy xuất hiện thêm vi rút chủng Dengue 2. Chính chủng này đang gây ra bùng phát dịch sốt xuất huyết do chưa có miễn dịch cộng đồng đối với chủng vi rút Dengue 2. Hơn nữa, tình trạng biến động dân cư, giao lưu đi lại giữa các vùng miền làm sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận lan rộng và khó quản lý, kiểm soát nguồn truyền bệnh.

Hiện nay, tình hình sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành trong khu vực cũng như Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn duy trì ở mức cao. Vì vậy, thời gian tới dịch sốt xuất huyết vẫn có thể diễn biến phức tạp, cần có sự chung tay góp sức, vào cuộc kiên quyết của chính quyền các cấp và cả cộng đồng./.

